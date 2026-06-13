Mỹ - Paraguay 4-1: Chiến thắng toàn diện

Đội đồng chủ nhà Mỹ đã khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng cách biệt 4-1 vào ngày 13-6 trên SVĐ SoFi. Trận thắng áp đảo không chỉ về tỷ số mà còn thể hiện sự lấn lướt về mặt thế trận, sức mạnh tổng thể khiến đại diện đến từ Nam Mỹ luôn rơi vào thế phòng ngự vất vả.

Đội tuyển Mỹ thể hiện sức mạnh qua chiến thắng cách biệt trước Paraguay ở trận ra quân.

Sức ép được đội chủ nhà tạo ra ngay từ đầu trận với lối đá pressing đầy tốc độ. Những đường lên bóng của đội tuyển Mỹ khá đa dạng và luôn tạo bất ngờ cho hàng phòng ngự Paraguay.

Không phải đợi lâu, phút thứ 7 đội tuyển Mỹ đã có bàn mở tỷ số cũng đến từ sự lúng túng của hậu vệ Paraguay trước áp lực liên tục từ đối phương. Pulisic khéo léo lách qua hai hậu vệ Paraguay trước khi căng đường chuyền ngang trong vòng 16m50, Damian Bobadilla trong nỗ lực lùi về hỗ trợ phòng ngự đã vô tình đá bóng vào lưới nhà, giúp Mỹ dẫn 1-0.

Bàn thắng như là điều tất yếu từ sự áp đảo của đội chủ nhà trước sự phản kháng bị động của hàng phòng ngự Paraguay. Sức ép dồn dập, đội chủ nhà suýt ghi bàn nhân đôi cách biệt không lâu sau đó nhưng bị từ chối do việt vị. Đến phút 31, mành lưới của Paraguay một lần nữa bị rung lên từ pha dứt điểm của Balogun sau pha phối hợp tấn công nhanh ở trung lộ.

Tỷ số 4-1 cũng là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất kể từ đầu giải.

Những nỗ lực phòng ngự của Paraguay thực sự sụp đổ khi nhận bàn thua thứ 3 vào phút 45 (+5) từ cú sút đầy quyết đoán của Balogun, đây cũng là bàn thắng thứ hai của Balogun trong trận này. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận tấn công trong khoảng nửa đầu hiệp hai trước khi có những điều chỉnh về chiến thuật, chuyển đổi trạng thái sang tập trung kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân để bảo toàn chiến thắng cũng như thể lực.

Đó cũng là thời điểm mà Paraguay có được nhiều cơ hội hơn khi tiếp cận vòng 16m50 và tìm được bàn gỡ 1-3 ở phút 73 do công Mauricio. Sau bàn thua, đội chủ nhà càng thi đấu tập trung, chắc chắn hơn để giảm thấp nhất việc đối phương dâng cao uy hiếp cùng thành nhà. Sự chắc chắn trong tấn công lẫn phòng ngự sau đó còn giúp đội chủ nhà ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 ở phút bù giờ.

4-1 cũng là trận đấu có tỷ số cách biệt nhất từ đầu giải cũng như khẳng định sức mạnh của đội chủ nhà ở bảng D. Trận còn lại của bảng này giữa Australia và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào ngày 14-6.

QUỐC CƯỜNG