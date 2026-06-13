WORLD CUP 2026

Canada vs Bosnia & Herzegovina 1-1: Lukic đánh đầu ghi bàn, Cyle Larin hạ thủ môn Vasilj, chia điểm ngày xuất quân

⚽Sead Kolasinac kiến tạo từ phạt góc, Jovo Lukic đánh đầu mở tỷ số cho Bosnia & Herzegovina:

Alistair Johnston là cầu thủ nhận thẻ vàng đầu tiên của Canada sau một pha phạm lỗi phía sau:

Thủ thành Nikola Vasilj va chạm với tiền đạo Oluwaseyi, cả hai nằm sân và cần đến sự trợ giúp y tế:

Canada suýt có bàn gỡ hòa, Laryea nỗ lực sút bóng, Vasilj đỡ bóng, hậu vệ Kolasinac phá bóng dội trúng xà ngang bật ngược ra:

Promise Akinpelu kiến tạo, Cyle Larin dứt điểm chạm chân hậu vệ Katic hạ thủ môn Vasilj, san bằng tỉ số cho Canada:

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Bàn thắng:

Canada: Larin 79'

Bosnia & Herzegovina: Lukic 21'

NHI HUỲNH (tổng hợp)

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