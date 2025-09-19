Mourinho còn ma thuật nào cho lần trở lại Benfica?

Đã đến giờ biểu diễn, bởi dù yêu hay ghét, đó là những gì Jose Mourinho mang lại. Sau năm năm rưỡi kể từ trận đấu cuối cùng tại Champions League – thất bại 0-3 trước Leipzig ở vòng 16 đội, trận thua đậm nhất trong sự nghiệp của ông – Jose Mourinho trở lại nơi ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện đội một cách đây một phần tư thế kỷ: Benfica.

Có thể nói về những lần trở về hay sự trở lại của người con hoang đàng, nhưng điều đó hơi sai lệch. Bởi khi ký hợp đồng với Benfica vào tháng 9 -2000, Mourinho đã làm trợ lý cho Bobby Robson tại hai trong ba gã khổng lồ của bóng đá Bồ Đào Nha, Sporting và Porto. Điều đáng chú ý hơn là những gì thực sự xảy ra. Ông được một chủ tịch câu lạc bộ bổ nhiệm khi cuộc bầu cử sắp diễn ra. Hai tháng sau, khi chủ tịch đó thất bại, Mourinho bước vào văn phòng của chủ tịch mới và đe dọa từ chức nếu không được gia hạn hợp đồng để thể hiện sự tin tưởng. Câu lạc bộ cho rằng điều đó quá vội vàng –ông mới dẫn dắt 11 trận, thắng 6 – và ông từ chức ngay ngày hôm sau.

Đúng vậy, Mourinho – người đàn ông luôn sẵn sàng chiến đấu và đặt cược vào chính mình – đã thể hiện bản chất này từ rất lâu. Phải có một sự táo bạo đặc biệt để rời bỏ câu lạc bộ lớn nhất Bồ Đào Nha ở tuổi 37, khi hồ sơ huấn luyện cấp cao chỉ có 11 trận. Nhưng canh bạc của ông rõ ràng đã thành công. Chưa đầy ba năm sau, ông vô địch Bồ Đào Nha và cúp châu Âu với kình địch Porto. Chưa đầy một thập kỷ, ông đã đến với câu lạc bộ lớn nhất thế giới, Real Madrid, với bảng thành tích gồm hai danh hiệu Champions League, sáu chức vô địch quốc gia ở ba quốc gia khác nhau và một hào quang bất khả chiến bại.

Tuy nhiên, các nhà phê bình sẽ chỉ ra rằng thành tích của ông giảm dần kể từ đó. Ba mùa giải tại Real Madrid mang về một danh hiệu La Liga, một Cúp Nhà vua, một cuộc cạnh tranh đáng nhớ với Pep Guardiola (người từng là học trò của ông tại Barcelona) và vô số tranh cãi. Lần trở lại Chelsea mang về cú đúp Premier League và League Cup, nhưng cũng là vị trí thứ hai từ dưới lên trong ba thập kỷ qua của câu lạc bộ.

Mourinho cũng không thể chữa lành “bệnh nhân của bóng đá châu Âu”, Man United, dù ông nói nhiều về “sự đồng cảm” trong 2,5 mùa giải, nhưng vẫn giành được Europa League và League Cup. Thời gian tại Tottenham kéo dài 17 tháng và kết thúc bằng việc bị sa thải ngay trước chung kết League Cup. Sau đó là 2,5 mùa tại Roma, nơi ông đội mũ đấu sĩ, hóa thân thành Maximus và trở thành người hùng dân gian sau khi vô địch Europa Conference League và vào chung kết Europa League, dù thua trong hoàn cảnh đầy tranh cãi. Kết quả tệ hại tại giải quốc nội – dù được đầu tư lớn – cuối cùng khiến ông bị sa thải.

Rồi đến thời gian tại Fenerbahce. Khi gã khổng lồ Istanbul bị loại ở vòng sơ loại Champions League mùa thứ hai liên tiếp, dấu chấm hết đã rõ ràng, dù chủ tịch Ali Koc nói rằng lý do chính là việc đứng sau đội vô địch 11 điểm tại giải quốc nội. Dù sao, ông bị sa thải hai ngày sau.

Mourinho đã mất đi nhiều ánh hào quang trong những năm gần đây qua những giai đoạn khó khăn tại các câu lạc bộ ở Anh, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng giờ đây, ông trở lại Benfica, hy vọng quay ngược thời gian và chứng minh các nhà phê bình sai lầm. Những người ghét ông cho rằng ông là một “khủng long” bị bóng đá vượt qua, những chiêu trò – từ việc trốn trong giỏ đồ để lẻn vào trận đấu bị cấm, đến nhắc nhở một quốc gia bóng đá tự hào như Thổ Nhĩ Kỳ rằng ông “đã vào nhiều trận chung kết châu Âu trong bảy năm qua hơn cả lịch sử đất nước đó” – đã trở nên cũ kỹ. Ông không còn khiến người ta e sợ hay thao túng được nữa, chỉ còn chơi cho đám đông của riêng mình. Như khi đối đầu trọng tài Anthony Taylor tại bãi đỗ xe sau trận thua chung kết Europa League trên chấm phạt đền, hay nói về giải Thổ Nhĩ Kỳ “có mùi không ổn”.

Việc đóng vai nạn nhân của những âm mưu – dù từ trọng tài hay câu lạc bộ không mua được cầu thủ mong muốn – có thể mang lại sự tín nhiệm từ người hâm mộ một thời gian, nhưng chiêu “chúng ta chống lại cả thế giới” nhanh chóng trở nên nhàm chán. Chúng ta từng kinh ngạc trước cách Mourinho sử dụng “năng lượng đen tối” để giành lợi thế trong thế giới của những lợi ích nhỏ bé khi ông thống trị tại Porto, Inter, Chelsea (lần đầu) và Real Madrid (một thời gian).

Nhưng có lẽ chúng ta đã bị lừa. Không phải chiêu trò mới khiến các câu lạc bộ đó vĩ đại – mà là vì ông có những cầu thủ xuất sắc và huấn luyện họ rất tốt. Khi làm việc với những cầu thủ kém hơn tại các câu lạc bộ thấp, tâm lý bị vây hãm không thực sự tạo ra khác biệt, nó không hiệu quả với sự ổn định hàng tuần cần thiết để thành công tại giải vô địch.

Các giải đấu Cúp thì khác, và có lẽ không ngẫu nhiên khi trong thập kỷ qua, Mourinho đã vào chung kết ba cúp quốc nội và hai cúp châu Âu. Trong thể thức loại trực tiếp hai lượt, việc tăng cường cường độ, đốt cháy mọi lối thoát có thể hiệu quả nếu bạn biết mình đang làm gì.

Chủ tịch Koc đã tóm tắt quan điểm phổ biến về Mourinho: “Khi Fenerbahce đưa Mourinho đến, chúng tôi biết ông ấy là huấn luyện viên thiên về phòng ngự, nhưng cuối mùa, chúng tôi muốn chơi áp đảo hơn… cách chúng tôi bị loại tại vòng sơ loại Champions League là không thể chấp nhận. Chúng tôi chia tay vì tin rằng đội hình này có thể chơi tốt hơn… bóng đá của Mourinho có thể hiệu quả ở châu Âu, nhưng ở Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi cần nghiền nát đối thủ trong hầu hết các trận. Nhưng trong mỗi trận, chúng tôi bị dẫn trước và chật vật để vượt lên.”

Nói cách khác: chúng tôi có thể chơi kiểu “chiếu dưới” ở châu Âu, nhưng ở giải quốc nội, chúng tôi là Goliath và cần đè bẹp các David.

Benfica cũng sẽ tương tự. Họ chỉ vô địch một lần trong sáu mùa gần đây, nhưng về lịch sử, họ là câu lạc bộ lớn nhất và được yêu mến nhất Bồ Đào Nha. Thách thức này giống với Fenerbahce, đội đã chờ từ 2014 để vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, khác với Fenerbahce, nơi thường dựa vào các ngôi sao ngoại nhập, Benfica gần đây nổi tiếng với việc phát triển tài năng trẻ và bán cho các câu lạc bộ lớn với giá cao. Álvaro Carreras, Gonçalo Ramos, João Neves, Alex Grimaldo là những ví dụ trong ba mùa qua.

Mourinho chưa làm việc tại một câu lạc bộ như vậy kể từ thời Leiria, hơn hai thập kỷ trước. Tâm lý bị vây hãm sẽ khó áp dụng hơn ở quê nhà, nơi mọi người hiểu rõ ông và chỉ chờ cơ hội để vạch trần. Dù vậy, với người ngoài cuộc, đây sẽ là một cuộc vui. Nếu Mourinho tìm lại phong độ, tuyệt vời. Nếu không, việc được xem ông trong bảy trận Champions League (có thể nhiều hơn) cũng là một món quà – như xem những cuộc tranh cãi trên mạng xã hội, nhưng vẫn là một món quà.

LONG KHANG