Một năm của Amorim tại Man.United: Tiến bộ mong manh và những hoài nghi chưa dứt

HLV Ruben Amorim chạm mốc một năm dẫn dắt Manchester United, một triều đại được mở ra bằng sự phấn khích của người hâm mộ và sự thay đổi chiến thuật căn bản sang sơ đồ ba hậu vệ. Ông đến với Old Trafford không chỉ là một HLV, mà là một sự thay đổi hướng đi của ban lãnh đạo mới, mang theo kỳ vọng về thành công rực rỡ đã từng đạt được tại Sporting CP.

Tuy nhiên, 12 tháng tại Nhà hát của những Giấc mơ lại là một hành trình đầy chông gai và thất vọng. Từ thất bại trong trận chung kết Europa League trước Tottenham, vị trí thấp nhất lịch sử Premier League, cho đến việc bị một đội hạng Tư loại khỏi cúp liên đoàn, những kỷ niệm buồn đã lấn át những khoảnh khắc lóe sáng.

Lựa chọn hệ thống ba hậu vệ của Amorim là tâm điểm của mọi chỉ trích. Khi vận mệnh của Man United không cải thiện, người ta nghi ngờ về sự phù hợp của sơ đồ này với bản sắc CLB. Mặc dù Amorim kiên định với triết lý của mình, đội bóng đã có thời điểm rơi xuống mức 0.75 điểm/trận (tính trung bình 12 trận gần nhất), gần bằng một nửa so với thời điểm Erik ten Hag bị sa thải.

Dấu hiệu mới: lưỡi gươm cùn được mài sắc

Gần đây, những dấu hiệu cải thiện đã xuất hiện, dù vẫn còn mong manh. Chỉ số điểm/trận trung bình 12 trận gần nhất đã tăng lên 1.75 – mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2023.

Đáng khích lệ hơn, hiệu suất tấn công đã được cải thiện. Mùa trước, Man United đạt trung bình 1.24 xG không phạt đền/trận dưới thời Amorim. Mùa này, con số đó đã tăng 20% lên 1.48 xG không phạt đền/trận, đạt mức cao thứ sáu Premier League. Điều này phần lớn nhờ vào những sự bổ sung chất lượng như Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Mức tăng trưởng này càng đáng kể khi Man United phải đối mặt với lịch thi đấu khó khăn thứ năm giải đấu trong 11 trận đầu tiên, chạm trán các đối thủ nặng ký như Arsenal, Man City, Chelsea, Liverpool và Tottenham.

Mặt trái: hàng thủ vẫn là gót chân Achilles

Tuy nhiên, sự cải thiện ở hàng công không thể che lấp sự yếu kém ở hàng phòng ngự. Man United đang để đối thủ tạo ra cơ hội tốt hơn so với mùa trước. Mức xGA (Bàn thua dự kiến) không phạt đền/trận mùa này là 1.51, tệ hơn đáng kể so với 1.34 của mùa trước, và là mức cao thứ hai Premier League. Dù đối thủ của họ mạnh, nhưng không thể phủ nhận "gót chân Achilles" của Amorim vẫn là hệ thống phòng ngự ba người.

Sức mạnh tinh thần: bản lĩnh thép được rèn lại

Điểm sáng lớn nhất, và là yếu tố có thể định hình tương lai, là sức mạnh tinh thần được cải thiện. Man United đang thể hiện bản lĩnh kiên cường hơn trước.

Trong ba trong bốn trận Premier League gần nhất, họ đã ghi bàn trong hoặc sau phút 80 để thay đổi kết quả (từ hòa thành thắng, hoặc từ thua thành hòa). Đây là thành tích mà họ chỉ đạt được hai lần trong lịch sử Premier League. Sự gia tăng những "bàn thắng thay đổi kết quả" này cho thấy Man United đang trở nên lì lợm hơn, một tập thể có khả năng chiến đấu đến phút cuối, điều mà họ đã đánh mất sau triều đại Sir Alex Ferguson. Họ cũng dẫn trước đối thủ trong 44.7% thời gian thi đấu mùa này, một sự cải thiện lớn so với 14.5% của cả mùa giải trước.

Cánh cửa mơ hồ khép lại

Dù có nhiều lý do để lạc quan, sự tiến bộ này vẫn còn quá mới mẻ để có thể đưa ra kết luận cuối cùng. United vẫn còn một chặng đường dài để đạt đến đẳng cấp mong muốn.

Amorim đã cho thấy đủ những dấu hiệu hứa hẹn để khẳng định một năm qua không phải là một thử nghiệm thất bại hoàn toàn. Đội bóng trông thể lực hơn, gắn kết hơn và tinh thần thép hơn. Tuy nhiên, những hoài nghi dai dẳng về hệ thống và khả năng phòng ngự vẫn còn đó.

Với lịch thi đấu sắp tới dễ thở hơn và một động lực tích cực mà Amorim chưa từng có, giai đoạn tiếp theo của mùa giải sẽ là câu trả lời cuối cùng. Cửa sổ mơ hồ đang khép lại: sau một năm đầy biến động, những dấu hiệu hứa hẹn giờ đây phải trở thành thành tựu không thể phủ nhận trước khi bản hợp đồng của Amorim đi vào giai đoạn cuối.

HỒ VIỆT