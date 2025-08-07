Môn bóng đá nam SEA Games 33 nhiều khả năng chỉ còn 9 đội tham dự

Môn bóng đá nam SEA Games 33 gặp vài khó khăn trước khi tiến hành bốc thăm chia bảng do chưa xác định cụ thể số lượng đội tham dự. Mới nhất là Hội đồng Olympic Singapore (SNOC) đã quyết định không cử đội U22 nước này góp mặt tại SEA Games 33.

U22 Singapore (áo xanh) không đạt thành tích tốt trong thời gian qua

SNOC đã công bố các môn tham dự cùng số lượng vận động viên đến Ban tổ chức SEA Games 33 theo như quy định, và ở danh sách tạm thời này không có đội bóng đá U22 nam. Singapore đăng ký tham dự 42 môn với tổng cộng 762 vận động viên tại SEA Games 33. Trước vấn đề này, LĐBĐ Singapore (FAS) đã tỏ ra không hài lòng và cho biết sẽ kháng cáo để đưa được đội U22 nam đến với SEA Games 33. SNOC cho các hiệp hội thể thao và cả FAS thời hạn đến ngày 15-8 để nộp đơn kháng cáo về việc các VĐV của mình bị loại khỏi danh sách tham dự SEA Games 33.

Nếu như không FAS không xoay chuyển được tình thế thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1969, Singapore không tham dự môn bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Singapore lần đầu tiên tham dự giải bóng đá nam SEA Games vào năm 1965 trước khi vắng mặt vào các năm 1967 và 1969 – họ đã góp mặt ở mọi kỳ đại hội kể từ đó, giành 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng khi đây là giải đấu dành cho cấp ĐTQG đến năm 1999.

Từ khi môn đá đá SEA Games hạ độ tuổi tham dự xuống còn U23, Singapore cũng giành thêm 3 huy chương đồng vào các năm 2007, 2009 và 2013. Và từ đó đến nay, các cầu thủ trẻ của Singapore đã không có thêm thành tích nào đáng chú ý. FAS tỏ ra bất ngờ trước việc này bởi họ đã lên kế hoạch cho U22 Singapore thi đấu giao hữu trong thời gian tới khi gặp Philippines và Malaysia.

Như vậy, môn bóng đá nam tại SEA Games 33 đối diện khả năng chỉ còn 9 đội tham dự khi Brunei cũng có thể sẽ rút lui môn này. Riêng Campuchia thì đến ngày 1-9 đoàn thể thao nước này mới quyết định số lượng VĐV tham dự SRA Games 33.

SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay diễn ra từ ngày 9 đến 20-12, tại 3 thành phố lớn gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla. Trước thềm lễ bốc thăm, ba đội Thái Lan, Indonesia và Việt Nam vào nhóm hạt giống số 1; Nhóm hạt giống số 2 là Myanmar, Malaysia, Campuchia; Nhóm 3 gồm Timor Leste, Philippines, Lào. Nhóm còn lại là Singapore và Brunei, điều trùng hợp khi cả hai đội đứng trước khả năng không tham dự.

CAO TƯỜNG