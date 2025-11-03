Mohamed Salah 'không thể tin được' đã trở lại phong độ đúng lúc cho Liverpool

Liverpool có lý do để lo sợ viễn cảnh lịch sử được tạo ra tại Anfield. Thay vào đó, họ có thể ăn mừng nó. Chuỗi trận tồi tệ của họ đến mức họ bị đe dọa với viễn cảnh thất bại thứ bảy trong tám trận, điều họ chưa từng trải qua kể từ 1926. Điều này chủ yếu liên quan đến 'Vua Ai Cập' yêu quý của Anfield. Salah trở thành cầu thủ thứ ba đạt 250 bàn thắng cho Liverpool, gia nhập Ian Rush và Roger Hunt trong một nhóm chọn lọc của những huyền thoại Anfield.

“Điều đó thật lớn lao, gần như không thể tin được,” Arne Slot nói. Tầm quan trọng của bàn thắng mang tính bước ngoặt vượt xa con số thống kê. Liverpool chấm dứt chuỗi bốn trận thua liên tiếp tại Premier League, giành điểm đầu tiên kể từ tháng Chín. Họ nhảy vọt lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Slot có thể lập luận rằng đó không phải là khủng hoảng.

Vì thế, sự trở lại phong độ của Mohamed Salah, người được mệnh danh là "Vua Ai Cập" yêu quý tại Anfield, không chỉ là một cột mốc cá nhân mà còn là cú hích tinh thần cực lớn, giúp Liverpool chấm dứt chuỗi trận thua đáng sợ và vực dậy cuộc đua của mình. Điều quan trọng hơn, Salah và Liverpool đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Sự sa sút phong độ của cả đội có mối liên hệ trực tiếp với sự chững lại của cá nhân anh. Tuy nhiên, sự trở lại của anh báo hiệu vận may đã bắt đầu mỉm cười với The Kop.

HLV Slot thừa nhận: "Có lẽ chúng tôi đã may mắn hơn một chút so với những tuần trước." Quả thực, bàn thắng thứ 250 của Salah là một "món quà" từ thủ môn Emi Martinez của Aston Villa với một đường chuyền sai địa chỉ. Mặc dù là một pha ghi bàn dễ dàng, Salah đã cuộn quả bóng vào lưới một cách chính xác, ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League trên sân Anfield kể từ đêm khai mạc mùa giải. Điều này cho thấy sự hiện diện và khả năng trừng phạt sai lầm của anh là không thể thiếu.

Một yếu tố then chốt giúp Salah bùng nổ trở lại là quyết định dũng cảm của HLV Slot khi cho các trụ cột, bao gồm Salah, nghỉ ngơi trong trận đấu Cúp Liên đoàn giữa tuần. Canh bạc hy sinh đấu trường Cúp này đòi hỏi một phản ứng tích cực trong trận đấu tiếp theo, và Slot đã nhận được điều đó. Lần đầu tiên kể từ chiến thắng trước Atletico Madrid, Salah thể hiện một phong độ không thể kiềm chế, liên tục hành hạ Lucas Digne bên cánh trái.

Chiến thắng này cũng được xây dựng dựa trên sự hiệu quả trong việc khai thác lối chơi của đối thủ. Villa của Unai Emery trung thành với lối chơi phối hợp từ tuyến dưới. Mặc dù lối chơi này suýt chút nữa đã mang lại kết quả cho họ khi đưa bóng trúng khung gỗ hai lần trong 20 phút đầu, nhưng nó đã tạo cơ hội để hàng tiền vệ của Liverpool, đặc biệt là Dominik Szoboszlai, tạo áp lực và buộc đối thủ mắc sai lầm, dẫn đến bàn mở tỷ số của Salah.

Sự trở lại của Salah là một tín hiệu cho thấy Liverpool đang thay đổi hướng đi của mùa giải vào đúng thời điểm. Hơn nữa, với sự trở lại kịp thời của Andy Robertson thay vì Milos Kerkez, Liverpool đã giữ sạch lưới lần thứ ba trong chiến dịch, củng cố thêm một bước đệm quan trọng cho hàng phòng ngự. Khả năng phòng ngự của cả đội đã được Virgil van Dijk khen ngợi. Tuy nhiên, quan trọng hơn tất cả, sự trở lại của Salah chính là át chủ bài vực dậy tinh thần và hiệu suất ghi bàn của Liverpool.

Salah hy vọng bàn thắng thứ 250 sẽ khơi dậy sự hồi sinh

HỒ VIỆT