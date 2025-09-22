Mikel Arteta : thời gian không chờ đợi ông đâu!

HLV Mikel Arteta đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong trận hòa đầy kịch tính trước Manchester City tại sân Emirates. Trận đấu không chỉ là một màn trình diễn bóng đá đỉnh cao mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm và lòng đam mê của Arteta. Tuy nhiên, với khoảng cách 5 điểm so với đội đầu bảng, liệu ông có thể vượt qua những thử thách để đưa Arsenal tiến xa hơn, hay thời gian sẽ không còn kiên nhẫn với ông?

Trận đấu tại Emirates là một cuộc chiến đầy cảm xúc, nơi Arsenal trải qua những khoảnh khắc khiến người hâm mộ như lạc vào một giấc mơ kỳ ảo. Khi đội nhà bị dẫn 0-1 trước Manchester City, một ban nhạc vô hình phía sau khán đài báo chí bất ngờ vang lên giai điệu sôi động của bài hát “No no, no no no no, no no there’s no limits”. Âm thanh ấy dường như phản ánh tinh thần không khoan nhượng của trận đấu, nơi hai nhà cầm quân nổi tiếng với lối chơi kiểm soát – Arteta và Pep Guardiola – dường như đánh mất sự điềm tĩnh thường thấy.

Họ lao vào một cuộc chiến chiến thuật đầy hỗn loạn, như thể hai kỳ thủ cờ vua quyết định chơi một ván cờ đam tốc độ cao, với các quân cờ bị xáo trộn và đội hình liên tục được điều chỉnh. Guardiola bất ngờ áp dụng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, trong khi Arteta tung mọi vũ khí tấn công vào sân, như thể đang đối đầu với đội hình xe tăng cuối cùng chỉ bằng một chiếc muôi.

Phải đến hiệp hai, khi Arsenal bị dẫn bàn, Arteta mới thực sự bộc lộ sự táo bạo. Ông liên tục thay đổi đội hình, đưa vào hàng loạt cầu thủ tấn công và thậm chí tự mình chạy đi nhặt bóng trong những phút bù giờ, với đôi chân lướt nhanh trong chiếc quần xám bó sát. Sự liều lĩnh ấy được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút cuối của Gabriel Martinelli. Nhận đường chuyền tinh tế từ Eberechi Eze – cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị – Martinelli thực hiện một pha chạy chỗ đầy tốc độ từ phải sang trái, khống chế bóng bằng ngón chân cái, rồi tung cú sút bằng chân trái đưa bóng bay qua thủ môn khổng lồ Gianluigi Donnarumma.

Bàn thắng ấy, với quỹ đạo như một vầng trăng thu treo lơ lửng trên bầu trời Emirates, đã khiến cả sân vận động bùng nổ. Người hâm mộ, cầu thủ, và có lẽ cả ban nhạc vô hình kia, đều nhảy múa và phát ra những âm thanh cuồng nhiệt. Khoảnh khắc ấy dường như gợi lên cảm giác rằng, với Arsenal, không có giới hạn nào.

Tuy nhiên, bóng đá là một môn thể thao khắc nghiệt, nơi kết quả quyết định tất cả. Dù Arsenal đã chơi đầy nỗ lực và Arteta đã mạo hiểm thay đổi đội hình để lật ngược thế trận, họ vẫn chỉ giành được một điểm. Khoảng cách 5 điểm với Manchester City là một lời nhắc nhở rằng Arsenal cần nhiều hơn thế để cạnh tranh ngôi vô địch. Hiệp một của họ thiếu sự sắc bén, với lối chơi có phần tự hạn chế. Arteta bị chỉ trích vì lựa chọn đội hình thiên về phòng ngự, với bộ ba tiền vệ Martin Zubimendi, Declan Rice và Mikel Merino, nhằm kiểm soát tuyến giữa thay vì tận dụng ngay từ đầu những cầu thủ sáng tạo như Eze. Cầu thủ vào sân ở hiệp hai này đã chứng minh giá trị của mình với đường chuyền quyết định cho Martinelli, khiến nhiều người đặt câu hỏi tại sao anh không có mặt trong đội hình xuất phát.

Arsenal sở hữu một băng ghế dự bị chất lượng, với những cầu thủ đủ sức thi đấu ở Champions League, nhưng Arteta lại chậm trễ trong việc sử dụng họ. Trận đấu này gợi nhớ đến cuộc đối đầu với Liverpool trước đó, nơi Arsenal cũng bị cho là thiếu quyết đoán trong việc tấn công từ sớm. Đối mặt với một đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch đang có dấu hiệu mong manh, Arteta dường như chưa tận dụng tối đa cơ hội để áp đảo ngay từ đầu. Manchester City, dưới sự dẫn dắt của Guardiola, đã chơi với sự linh hoạt đáng kinh ngạc, chuyển từ lối chơi kiểm soát sang phòng ngự chắc chắn khi cần. Bàn thua sớm của Arsenal – một pha phối hợp đẹp mắt từ Erling Haaland – là minh chứng cho sự thất bại của đội hình ban đầu. Haaland, với đường chuyền tinh tế và cú dứt điểm nhẹ nhàng, đã khiến hàng tiền vệ phòng ngự của Arsenal trở nên vô dụng. Cú sút của anh, đơn giản nhưng chính xác, như một cái vỗ đầu nhẹ nhàng, dường như muốn nói: “Chúng tôi chỉ đang làm điều này thôi, được chứ?”

Guardiola cũng xứng đáng được khen ngợi vì sự linh hoạt của mình. Ông xuất hiện trên đường pitch với trang phục thể thao màu đen, giày da và áo hoodie, trông như một người đang trên đường đến một chuyến câu cá của hội trượt ván. Manchester City được tổ chức để ghi bàn theo cách họ đã làm, sau đó chuyển sang kiểm soát tuyến giữa và phòng ngự như những thủy thủ bị trói chặt trên boong tàu giữa cơn bão. Arsenal, trong khi đó, thiếu đi sự chính xác ở hiệp một, đặc biệt là sự vắng mặt của Martin Ødegaard – cầu thủ mang đến sự sáng tạo ở tuyến giữa. Eze, với khả năng tạo ra những đường chuyền quyết định, lẽ ra đã có thể lấp đầy khoảng trống đó, nhưng Arteta lại để anh trên băng ghế dự bị.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Arteta đã có những quyết định táo bạo. Ông liên tục thay đổi đội hình, đưa vào các cầu thủ tấn công và tạo ra một Arsenal đầy sức sống ở hiệp hai. Không đội bóng nào từng khiến Manchester City của Guardiola phải chơi phòng ngự co cụm như vậy. Điều này cho thấy Arteta đang trưởng thành cùng đội bóng, và Arsenal hiện tại mạnh mẽ hơn bất kỳ đội hình nào ông từng dẫn dắt.

Tuy nhiên, với một đội hình tài năng và tiềm năng, Arsenal đang đứng trước ngã rẽ quan trọng. Trong khi Liverpool, với lối chơi tấn công dồn dập, đang cho thấy họ sẵn sàng bứt phá, Arsenal không thể mãi hài lòng với những trận hòa. Arteta được phép học hỏi, nhưng thời gian không đứng về phía ông. Liệu ông có thể biến những khoảnh khắc bùng nổ như bàn thắng của Martinelli thành thói quen, hay sẽ tiếp tục bị chỉ trích vì sự thận trọng? Trận đấu với Manchester City là minh chứng cho cả hai mặt của Arteta: một huấn luyện viên đầy đam mê, nhưng vẫn cần tìm cách nắm bắt khoảnh khắc quyết định để đưa Arsenal đến với ngôi vương.

Thống kê trận Arsenal 1-1 Manchester City

Mikel Arteta trở thành huấn luyện viên đầu tiên không thua trong năm trận đấu liên tiếp tại Premier League trước Pep Guardiola, với Arsenal của ông thắng hai trận và hòa ba trận trong năm lần gặp Manchester City gần nhất.

Manchester City chỉ giành được bảy điểm sau năm trận đầu tiên tại Premier League (thắng 2, hòa 1, thua 2), thành tích tệ nhất sau năm vòng đấu kể từ mùa giải 2006-07 dưới thời Stuart Pearce (4 điểm).

Manchester City ghi nhận tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất từ trước đến nay trong một trận đấu tại giải VĐQG dưới thời Pep Guardiola (trận thứ 601 của ông), và hai lần thấp nhất đều diễn ra ở các trận làm khách trước Arsenal tại Premier League (32,8% trong trận này và 36,5% vào tháng 3 năm 2023).

Brighton (24 bàn) là đội duy nhất tại Premier League ghi nhiều bàn thắng hơn Arsenal (20 bàn) thông qua các cầu thủ dự bị trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải trước.

Gabriel Martinelli đã ghi bàn (2) hoặc kiến tạo (2) trong bốn trên năm trận gần nhất tại Premier League trước Man City. Đồng thời, Martinelli đã trực tiếp tham gia vào bốn bàn thắng tại Premier League trước Manchester City của Pep Guardiola (hai bàn, hai kiến tạo), nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Arsenal nào khác kể từ mùa giải 2016-17 (mùa đầu tiên của Guardiola).

HỒ VIỆT