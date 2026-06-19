WORLD CUP 2026

Mexico vs Hàn Quốc 1-0: Thủ môn Kim Seung Gyu và hậu vệ Lee Gi Hyuk sai lầm, Luis Romo chớp thời cơ ghi bàn, Mexico chắc vé vòng knock-out

Phút 20, Alvarado bấm bóng kiến tạo, Quinones đánh đầu nhưng thủ môn Kim Seung Gyu cứu thua cho Hàn Quốc:

⚽Phút 50, Quinones tạt bóng vào vòng cấm, Jimenez đánh đầu bóng văng bổng lên cao, thủ môn Kim Seung Gyu bay lên ôm gọn bóng. Khi tiếp đất, va chạm với đồng đội Lee Gi Hyuk, khiến bóng tuột khỏi tay và Luis Romo chớp thời cơ ghi bàn cho Mexico. Chủ nhà Mexico dẫn trước Hàn Quốc 1-0:

Phút 87, Hàn Quốc nỗ lực gỡ hòa, liên tiếp có những pha tấn công. Tiền đạo Cho Gue Sung dứt điểm lần 1, Yang Hyun Jun đón bóng bật ra dứt điểm nhưng không thắng thủ môn Rangel. "Người nhện" Rangel đóng vai người hùng khi liên tiếp có 2 pha cứu thua cho Mexico:

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Bàn thắng: Louis Romo 50'

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MINH BẢO (tổng hợp)

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