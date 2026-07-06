WORLD CUP 2026

Mexico vs Anh 2-3: Rượt đuổi kịch tính, Bellingham ghi cú đúp, Harry Kane góp công chiến thắng, HLV Tuchel gặp Na Uy ở tứ kết World Cup

⚽ Phút 36, Bukayo Saka tạt bóng chuẩn xác, Jude Bellingham băng vào đánh đầu tuyệt đẹp, mở tỷ số 1-0 cho tuyển Anh:

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⚽ Phút 38, Harry Kane kiến tạo đẹp mắt, Jude Bellingham băng xuống dứt điểm cận thành chính xác, ghi cú đúp bàn thắng cho mình, qua đó nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Anh:

⚽ Phút 42, trong pha hỗn loạn khung thành tuyển Anh, Julian Quinones chớp thời cơ đón bóng bật ra và tung cú sút bồi hạ thủ môn Pickford. Chủ nhà Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2:

⚽ Phút 58, thủ môn Raul Rangel phạm lỗi thô bạo trong vòng cấm với Anthony Gordon. Đội tuyển Anh được hưởng một quả penalty. Ngôi sao Harry Kane thực hiện cú đá phạt chính xác giúp "Tam sư" vươn lên dẫn 3-1 trước chủ nhà Mexico:

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⚽ Phút 69, trọng tài VAR cho rằng Harry Kane mắc lỗi trong vòng cấm khi phá bóng. Raul Jimenez thực hiện thành công cú đá penalty, qua đó Mexico lần nữa rút ngắn cách biệt 2-3:

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Bàn thắng:

Mexico: Quinones 42', Raul Jimenez 69' (penalty)

Anh: Bellingham 36', 38', Harry Kane 60' (penalty)

♦️ Thẻ đỏ:

Anh: Quansah 54'

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MINH BẢO (tổng hợp)

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