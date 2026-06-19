Mexico - Hàn Quốc 1-0: Sai lầm của thủ môn và tấm vé sớm cho chủ nhà

Mexico đã trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng knock-out World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc tại Estadio Akron. Bàn thắng duy nhất đến từ sai lầm tai hại của thủ môn Kim Seung-gyu, nhưng đó là tất cả những gì "El Tri" cần để khẳng định vị thế của một ứng viên sáng giá.

Trận đấu diễn ra với một nhịp độ chậm rãi và thận trọng, khác xa so với hai trận ra quân đầy kịch tính của cả hai đội. Với ba điểm đã có trong tay, một trận hòa là kết quả có thể chấp nhận được với cả Mexico và Hàn Quốc. Sự thận trọng này khiến khán đài Guadalajara có phần im ắng, thậm chí những tiếng la ó đã vang lên khi Hàn Quốc kiểm soát bóng quá lâu ở cuối hiệp một.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc đối đầu với một đội chủ nhà tại World Cup. Sức ép từ 48.000 khán giả Mexico không hề nhỏ . Thống kê cho thấy Hàn Quốc cầm bóng tới 58%, nhưng sự vượt trội đó không tạo ra cơ hội rõ rệt nào . Chỉ có một cú sút trúng đích trong cả hiệp đầu, và đó là một pha dứt điểm dễ dàng của Julián Quinones bên phía chủ nhà.

Bước ngoặt đến ở phút 50. Từ một pha bóng bổng, Raul Jiménez bật cao đánh đầu, bóng đi trúng một hậu vệ Hàn Quốc và bật lên. Thủ môn Kim Seung-gyu băng ra bắt bóng, nhưng va chạm với đồng đội Lee Gi-hyuk khiến bóng rơi khỏi tay. Ngay lập tức, Luis Romo lao vào, sút bóng vào lưới trống, mở tỷ số. Đó là bàn thắng thứ năm của Romo sau 64 lần khoác áo đội tuyển, và là pha lập công đáng nhớ nhất sự nghiệp của anh. Với pha lập công này, Romo trở thành cầu thủ Mexico lớn tuổi thứ hai ghi bàn trong trận ra mắt World Cup (31 tuổi 13 ngày), chỉ sau Ricardo Pelaez năm 1998 .

Sau bàn thua, Hàn Quốc nỗ lực đẩy cao đội hình, nhưng hàng thủ Mexico chơi tập trung và kỷ luật. Họ đã giữ sạch lưới trong hiệp một ở 13 trận World Cup gần nhất, một thống kê ấn tượng . Điểm nhấn của trận đấu là pha cứu thua xuất thần ở phút 87 của thủ môn Raal Rangel. Anh cản phá cú đánh đầu của Cho Gue-sung, rồi nhanh chóng đứng dậy ôm gọn pha bóng bồi của Yang Hyun-jun, giữ nguyên tỷ số cho Mexico. Rangel trở thành thủ môn thứ hai của Mexico giữ sạch lưới trong hai trận đầu tiên tại World Cup, sau huyền thoại Guillermo Ochoa .

Mexico thắng 1-0, trở thành đội đầu tiên tại World Cup 2026 chính thức giành vé vào vòng knock-out. Một kỷ lục khác được ghi vào lịch sử: đây là lần đầu tiên Mexico thắng ba trận liên tiếp tại World Cup — điều chưa từng xảy ra trong toàn bộ lịch sử tham dự giải đấu này của họ.

Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng sẽ phải đối mặt với trận đấu sống còn gặp Nam Phi. Họ thực tế đã kiểm soát trận đấu tốt hơn trong phần lớn thời gian của hiệp một, và nếu không có sai lầm thủ môn, kết quả hoàn toàn có thể khác. Vấn đề của họ có lẽ nằm ở hàng tấn công khi vượt trội từ thời gian kiểm soát bóng đến số đường chuyền nhưng lại chỉ sút được 8 lần, ngang với Mexico và cũng chỉ có 2 lần bóng đi đúng hướng.

Son Heung-min từng ghi hai bàn trong ba trận giao hữu gần nhất với Mexico, bao gồm bàn thắng ở World Cup 2018. Nhưng một lần nữa thi đấu mờ nhạt. Anh bị bắt việt vị nhiều lần và bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn. Tờ Guardian nhận xét: "Son trông già hơn tuổi 33, vật lộn với bẫy việt vị của Mexico". Anh bị thay ra ngay sau đó, khiến Hàn Quốc mất đi nguồn sáng tạo chính.

Dù sao Hàn Quốc vẫn đứng thứ hai bảng A với ba điểm, và với kết quả hòa 1-1 giữa CH Séc và Nam Phi ở trận sáng cùng ngày, tấm vé vào vòng knock-out vẫn nằm trong tầm tay của họ ở lượt cuối.

HỒ VIỆT