Messi trở lại tuyển Argentina trước trận giao hữu Puerto Rico

HLV đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni tiết lộ ông sẽ nói chuyện với Lionel Messi trong buổi tập cuối cùng trước trận giao hữu với Puerto Rico vào tối thứ Ba tại sân vận động Chase trước khi quyết định liệu đội trưởng của La Albiceleste có ra sân hay không.

Lionel Messi trong buổi tập của đội tuyển Argentina trước trận giao hữu với Puerto Rico.

Messi đã không thể góp mặt trong trận giao hữu đầu tiên của Argentina trong kỳ chuyển nhượng tháng 10 gặp Venezuela vào ngày 10-10, thay vào đó anh chọn ra sân cho Inter Miami gặp Atlanta United trong khuôn khổ Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) vào ngày 11-10. Đội trưởng của đội đã ghi 2 bàn thắng và một pha kiến ​​tạo trong chiến thắng 4-0 trước Atlanta. “Tôi đã xem Messi thi đấu hôm thứ Bảy. Theo những gì tôi biết, cậu ấy đã hoàn thành tốt. Tôi vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy”, Scaloni nói. “Giờ chúng tôi đã có buổi tập cuối cùng cho trận đấu ngày mai, và như thường lệ trước khi chuẩn bị cho buổi tập cuối cùng, tôi sẽ nói chuyện với Leo và nếu sẵn sàng, cậu ấy sẽ ra sân vào ngày mai”.

Messi đã trở lại tập luyện quốc tế sau trận đấu vào tối thứ Bảy, giúp anh đủ điều kiện được triệu tập. “Sự trở lại của Leo tạo nên sự mong đợi lớn lao và hứa hẹn một bầu không khí sôi động cho thử thách quốc tế mới này”, đội tuyển Argentina, vào tháng trước đã kết thúc vòng loại World Cup 2026 với tư cách đội dẫn đầu khu vực Nam Mỹ, cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật sau khi Messi trở lại đội tuyển. “Trận đấu gặp Puerto Rico sẽ là một phần trong quá trình chuẩn bị quan trọng cho các cam kết sắp tới, và sẽ cho phép đội ngũ kỹ thuật tinh chỉnh các chi tiết”.

Trận giao hữu với Puerto Rico ban đầu được lên lịch vào ngày 13-10 tại Soldier Field ở Chicago, trước khi công ty tổ chức sự kiện quyết định dời lịch trận đấu sang ngày 14-10 tại Fort Lauderdale, thi đấu trên sân vận động Chase - sân nhà của Inter Miami.

PHI SƠN