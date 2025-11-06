Messi được thành phố Miami tôn vinh

Lionel Messi đã nhận chìa khóa của thành phố Miami từ Thị trưởng Francis Suarez vào tối thứ Tư, một biểu tượng ghi nhận những đóng góp to lớn mà siêu sao bóng đá 38 tuổi người Argentina mang lại cho thành phố.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Trung tâm Kaseya, Suarez nói: “Tôi rất muốn trao lại chìa khóa này cho bạn vì tất cả những gì bạn đã làm cho thành phố vĩ đại của chúng ta, đất nước chúng ta và thế giới bóng đá, cảm ơn bạn”.

Messi gia nhập Inter Miami vào ngày 15-7-2023, ngay lập tức làm nên lịch sử cùng CLB khi nâng cao chiếc cúp đầu tiên với chiến thắng tại Leagues Cup vài ngày sau khi ra mắt. Kể từ đó, Messi đã truyền cảm hứng cho Inter Miami giành chức vô địch Supporters' Shield 2024, và lập kỷ lục về số điểm cao nhất trong một mùa giải MLS… “Tôi muốn chia sẻ và nói đôi điều về đội trưởng Inter Miami, cầu thủ số 10 của chúng ta”, đồng sở hữu Inter Miami, Jorge Mas phát biểu. “Đây là một món quà nhỏ từ thành phố này, nơi đã chiếm trọn trái tim của tất cả chúng tôi. Đây không chỉ là lời chào mừng dành cho anh mà còn cho vợ Antonela và gia đình tuyệt vời của anh, để anh luôn cảm thấy như ở nhà”.

Sau khi nhận được vinh dự, Messi đã đăng ảnh lên Instagram kèm theo lời nhắn: “Tôi rất biết ơn sự công nhận từ thành phố Miami, một nơi rất đặc biệt đối với tôi và gia đình. Ngay từ ngày đầu tiên, mọi người đã khiến chúng tôi cảm thấy thật tuyệt vời, như hôm nay một lần nữa, với tất cả tình yêu thương và sự ủng hộ từ những người hàng xóm của thành phố xinh đẹp này, cũng như từ những người dân và người hâm mộ ngay từ những ngày đầu”.

Về cá nhân, Messi đã giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2024 và Chiếc giày vàng 2025, đồng thời lọt vào vòng chung kết cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2025. Mặc dù hợp đồng ban đầu của Messi với CLB sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2025, nhưng siêu sao 38 tuổi này gần đây đã ký hợp đồng 3 năm để ở lại Nam Florida cho đến hết mùa giải MLS 2028.

THANH TUẤN