Memphis Depay tập trung muộn cùng tuyển Hà Lan vì hộ chiếu bị đánh cắp

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Hà Lan, Memphis Depay sẽ tập trung muộn cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026 trong tuần này, sau khi nói rằng hộ chiếu của mình đã bị đánh cắp tại Brazil - nơi anh đang chơi cho Corinthians.

Memphis Depay là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Hà Lan với 52 bàn thắng.

Depay, 31 tuổi, đã phá vỡ kỷ lục của Robin van Persie khi lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 trước Lithuania ở trận đấu gần nhất tại bảng G vòng loại World Cup 2026, qua đó nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia lên con số 52. Tuy nhiên, tiền đạo này có thể sẽ vắng mặt trong trận đấu tiếp theo tại Malta vào thứ Năm, nơi tuyển Hà Lan được kỳ vọng sẽ củng cố vị trí đầu bảng.

“Memphis Depay sẽ tham gia trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia Hà Lan muộn ít nhất một ngày so với kế hoạch ban đầu”, thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Hà Lan cho biết hôm thứ Hai. “Cầu thủ đã thông báo rằng hộ chiếu đã bị đánh cắp, khiến anh không thể lên chuyến bay dự kiến ​​từ Brazil vào tối Chủ nhật. Memphis đang làm mọi cách để đến Hà Lan sớm nhất có thể. Do đó, anh ấy dự kiến ​​sẽ sớm có thể hội quân cùng đội tuyển”.

Hà Lan giành được 10 điểm sau 4 trận vòng loại đầu tiên, hơn Ba Lan về hiệu số bàn thắng bại và còn một trận chưa đấu. Nếu Depay không thể sẵn sàng vào thứ Năm cũng không phải là điều đáng lo bởi chủ nhà Malta chỉ là một đối thủ yếu, khi chưa thắng sau 5 trận và đang xếp cuối bảng. Trọng tâm vẫn là màn tiếp đón Phần Lan, đội đang xếp thứ 3 với 7 điểm sau 5 trận, tại Amsterdam vào ngày 12-10.

Nhưng HLV Ronald Koeman của tuyển Hà Lan vẫn khá thất vọng về tình huống này: “Đây là điều không may, chủ yếu là cho Memphis, nhưng cũng là cho chúng tôi. Đương nhiên là chúng tôi muốn bắt đầu chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế với đội hình đầy đủ. Đồng thời, có những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng cậu ấy có thể đến trại huấn luyện cùng chúng tôi càng sớm càng tốt”.

Nếu thắng cả 2 lượt trận tháng 10, Hà Lan sẽ bước vào trận “chung kết” bảng đấu tại Ba Lan vào ngày 14-11, nơi đội chiến thắng gần như đảm bảo ngôi đầu bảng G. Tại vòng loại khu vực châu Âu, đội nhất bảng sẽ giành quyền vào thẳng vòng chung kết ở Bắc Mỹ, trong khi đội nhì bảng sẽ chơi vòng play-off vào tháng 3 năm sau.

LINH SƠN