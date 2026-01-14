Mbappe xứng danh người "phế truất" các nhà cầm quân

Việc Xabi Alonso bị sa thải tại Real Madrid dẫn đến một sự thay đổi HLV nữa đối với Kylian Mbappe. Kể từ khi gia nhập PSG và sau đó chuyển đến sân Bernabeu, cầu thủ người Pháp đã làm việc dưới tay 8 HLV chỉ trong 9 năm. Chỉ mỗi mình Luis Enrique là tránh được việc bị sa thải.

Kylian Mbappe đã làm việc dưới sự dẫn dắt của 8 HLV chỉ trong 9 năm.

Real Madrid đã chia tay với Xabi Alonso. HLV người Tây Ban Nha bị CLB sa thải sau thất bại trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Mặc dù phải chịu đựng nhiều tháng bị soi xét gắt gao, dường như chỉ có những màn trình diễn xuất sắc của Kylian Mbappe mới giúp ông được giữ lại.

Tuy nhiên, Mbappe không xa lạ gì với những biến động trên băng ghế huấn luyện như vậy. Trên thực tế, tiền đạo người Pháp đã tạo dựng được danh tiếng là một "kẻ hủy diệt các nhà cầm quân" thực thụ trong suốt sự nghiệp của mình, đặc biệt là kể từ khi anh gia nhập PSG năm 2017. Thật vậy, trong số tất cả các HLV trước đây của anh, chỉ có Luis Enrique là thực sự "trụ lại" lâu hơn tiền đạo này – và ngay cả khi đó, việc Mbappe chuyển đến Real Madrid mới đảm bảo sự "trụ lại" của ông.

Với việc bổ nhiệm Alvaro Arbeloa, cầu thủ gốc Bondy này hiện đã thi đấu dưới sự dẫn dắt của 8 HLV khác nhau chỉ trong 9 năm. Sự thay đổi đáng kinh ngạc này kéo dài từ thời Unai Emery tại Parc des Princes đến HLV gần đây nhất của anh tại Santiago Bernabeu. Những con số này rõ ràng nhấn mạnh sự thiếu ổn định trầm trọng trên băng ghế huấn luyện đã đặc trưng cho sự nghiệp thi đấu của anh.

Chỉ có Luis Enrique là trụ lại được.

Danh sách HLV của Mbappe bao gồm 5 người trong thời gian anh ở PSG và, với sự xuất hiện của Arbeloa, ba người chỉ trong chưa đầy một mùa rưỡi tại Real Madrid. Trong danh sách dài dằng dặc này, và trước khi được bổ nhiệm gần đây nhất, chỉ có Luis Enrique mới thực sự có thể tự hào tuyên bố đã "vượt qua" được ảnh hưởng của ngôi sao Bondy.

Mbappe đến từ Monaco trong mùa giải thứ hai của Unai Emery tại PSG. Nhiệm kỳ của HLV hiện tại của Aston Villa tại CLB Paris chỉ kéo dài một năm, kết thúc vào cuối mùa giải 2017-18.

Thomas Tuchel sau đó tiếp quản PSG, dẫn dắt CLB trong hai năm rưỡi. Ông giữ kỷ lục là HLV có thời gian tại vị lâu nhất của Mbappé tại CLB, với tổng cộng 912 ngày trước khi đội bóng Pháp, viện dẫn sự không hài lòng với kết quả, đột ngột sa thải ông ngay trước đêm giao thừa.

Mauricio Pochettino (trong 1 năm rưỡi) và Christophe Galtier (trong một mùa giải) sau đó nhường chỗ cho Luis Enrique, người vẫn là HLV duy nhất thực sự trụ lại lâu hơn tiền đạo người Pháp. HLV người Tây Ban Nha không chỉ tiếp tục nhiệm kỳ của mình tại PSG mà, ngay cả sau khi Mbappé chuyển đến Real Madrid, ông đã xuất sắc dẫn dắt câu lạc bộ giành được chức vô địch Champions League đầu tiên.

Ba HLV tại Real Madrid

Mặc dù chỉ gắn bó với Real Madrid chưa đầy một mùa rưỡi, Mbappé đã có người huấn luyện thứ ba tại CLB Bernabeu. Khi đến mùa giải trước, anh ban đầu làm việc dưới quyền Carlo Ancelotti, người mà ngay cả khi đó dường như đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp lẫy lừng tại Santiago Bernabeu.

Sự xuất hiện sau đó của Xabi Alonso hứa hẹn một dự án mới, một dự án ban đầu dường như được định sẵn cho sự trường tồn. Tuy nhiên, vị HLV sinh ra ở Tolosa này chưa bao giờ thực sự giành được sự tin tưởng hoàn toàn của phòng thay quần áo. Cả những bất đồng riêng tư và công khai, đặc biệt là cuộc tranh cãi gay gắt với Vinicius trong trận El Clasico tại La Liga, đã làm suy yếu nghiêm trọng quyền lực của Xabi, đỉnh điểm là việc ông bị sa thải sau thất bại trong trận chung kết Siêu cúp.

Arbeloa hiện là lựa chọn HLV mới nhất cho Real Madrid. Như vậy, cựu HLV của đội Castilla trở thành HLV thứ 8 trong vòng 9 năm của một trong những cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

HOÀNG HÀ