Mbappe làm lu mờ Fontaine, Pháp đánh bại Hy Lạp

Mbappe ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 55, từ tình huống sút phạt đền mà anh phải thực hiện đến 2 lần. Chân sút 24 tuổi đã ghi tổng cộng 54 bàn thắng trong cả mùa giải cộng lại cho tuyển Pháp và CLB Paris Saint-Germain, qua đó đánh bại kỷ lục do huyền thại Just Fontaine thiết lập trong mùa giải 1957-1958, năm mà ông lập kỷ lục ghi 13 bàn thắng tại World Cup 1958. Mbappe cũng làm tròn 40 bàn cho tuyển Pháp, chỉ kém 1 so với huyền thoại Platini - người đang xếp thứ 5 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của tuyển Pháp “Hãy hy vọng nó kéo dài. Tôi đang học hỏi mỗi ngày”, Mbappe chia sẻ.

Kết quả 1-0 không phản ánh đúng cục diện của trận đấu, khi tuyển Pháp đã lấn át hoàn toàn nhưng các chân sút của họ, bao gồm cả Mbappe, đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Hy Lạp cũng chơi thiếu người từ phút 70 khi hậu vệ Konstantinos Mavropanos nhận thẻ đỏ rời sân. Mặc dù vậy, á quân thế giới vẫn có thể hài lòng với trận thắng thứ 4 liên tiếp và thống trị hoàn toàn ở bảng B vòng loại Euro 2024. Ở diễn biến còn lại, CH Ailen đánh bại đội xếp cuối bảng Gibraltar 3-0 tại Dublin để giành 3 điểm đầu tiên sau 3 trận, xếp thứ 3 phía sau Hy Lạp - đội đã có 6 điểm sau 3 trận.

Tại bảng D. Với việc Croatia tham dự Nations League, Thổ Nhĩ Kỳ đã tận dụng cơ hội gia tăng các biệt ở vị trí đầu bảng với chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước đội vào bán kết Euro 2016 là Xứ Wales. Thổ Nhĩ Kỳ có 9 điểm sau 4 trận, hơn 3 điểm so với Armenia - đội đã vươn lên vị trí thứ hai sau quả phạt đền ở phút bù giờ của Tigran Barseghyan, giúp họ đánh bại đội xếp cuối bảng Latvia với tỷ số 2-1. Nhưng Armenia mới chơi 3 trận. Croatia rơi xuống thứ 3 với 4 điểm sau 2 trận.

Tại bảng H. Phần Lan và Kazakhstan đều giành chiến thắng và chia nhau 2 vị trí dẫn đầu với cùng 9 điểm. Phần Lan đánh bại đội xếp cuối cùng San Marino với tỷ số 6-0. Tiền đạo Daniel Hakans đã lập hat-trick trong hiệp 2 sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, khi trận đấu còn 30 phút. Trong khi Kazakhstan thắng Bắc Ailen 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 88 của Abat Aimbetov. Đan Mạch tiếp tục gây thất vọng khi hòa 1-1 tại Slovenia, hiện xếp thứ 7 với 7 điểm. San Marino là đội duy nhất chưa có điểm, để thủng lưới 13 bàn và không ghi bàn nào.

Tại bảng I. Thụy Sĩ đã đứt mạch thắng khi bất ngờ để đội nhì bảng Romania cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà, nhưng vẫn chắc ngôi đầu với 10 điểm sau 4 trận. Israel đánh bại Andorra 2-1 để có 7 điểm xếp thứ 3, chỉ còn kém một điểm so với Romania. Belarus có chiến thắng đầu tiên khi đánh bại Kosovo 2-1.