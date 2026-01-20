Mbappe bảo vệ Vinicius khi bị cổ động viên Real Madrid la ó

Kylian Mbappe đã chỉ trích các cổ động viên Real Madrid vì la ó nhắm vào Vinicius Junior.

Mbappe cho rằng người hâm mộ có quyền la ó khi họ không hài lòng, nhưng nên chỉ trích toàn bộ đội hình chứ không phải chỉ một vài cầu thủ cụ thể. “Tôi hiểu người hâm mộ”, Mbappe nói trước trận đấu Champions League của đội với Monaco vào thứ Ba. “Trước khi trở thành cầu thủ, tôi là một chàng trai trẻ xem bóng đá, chỉ trích và đưa ra ý kiến ​​của mình. Tôi hoàn toàn hiểu việc la ó, nhưng nếu họ làm vậy, họ nên la ó toàn bộ đội hình, chứ không chỉ một vài cầu thủ. Tất cả chúng tôi đều đang chơi không tốt”.

Real Madrid đã đánh bại Levante 2-0 vào thứ Bảy để chấm dứt chuỗi trận sa sút phong độ - bao gồm cả thất bại trước Barcelona trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabi cuối tuần trước, và bị loại một cách đáng xấu hổ trước đội hạng 2 Albacete ở vòng 16 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha hôm thứ Tư. Khán giả tại sân vận động Santiago Bernabeu hôm thứ Bảy đã la ó dữ dội khi tên của Vinicius được xướng lên trước trận đấu với Levante, và gần như mỗi khi tiền đạo người Brazil chạm bóng đều vang lên tiếng la ó.

“Không phải lỗi của Vini mà là lỗi của toàn đội khi chúng tôi không chơi tốt như mong muốn”, Mbappe nói thêm. “Đó là điều duy nhất tôi muốn nói với người hâm mộ. Hãy la ó toàn bộ đội hình. Tất cả chúng ta đều có lỗi. Chúng ta phải cũng nhau xoay chuyển tình thế. Chúng ta sẽ làm được điều đó bởi vì chúng ta là cầu thủ của Real Madrid và luôn có những khoảnh khắc như thế này”.

Mbappe nói rằng Vinicius bị ảnh hưởng bởi những tiếng la ó, và cho biết toàn đội phải cố gắng hỗ trợ anh. “Vini là một con người”, Mbappe nói. “Việc bị ảnh hưởng khi người ta nói tiêu cực về bạn là điều bình thường. Đôi khi điều đó đúng, đôi khi không. Vini là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy là một người đàn ông đáng kinh ngạc. Tôi may mắn được biết cậu ấy, và tôi rất quý mến cậu ấy. Là một đội, chúng ta phải bảo vệ Vini tốt hơn để cậu ấy không rơi vào tình thế cô đơn chống lại tất cả mọi người. Chúng ta sẽ bảo vệ Vini để cậu ấy có thể cống hiến hết mình, bởi vì khi cậu ấy đạt phong độ tốt nhất, cậu ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới”.

Các cổ động viên cũng đã la ó Jude Bellingham và Federico Valverde vào thứ Bảy. Bộ 3 này được nhiều người coi là những người không ủng hộ cựu HLV Xabi Alonso - người đã bị sa thải sau thất bại của đội trước Barcelona trong trận Siêu cúp Tây Ban Nha. Alonso được thay thế bởi cựu HLV đội B, Alvaro Arbeloa. Mbappe cho biết anh đã nói chuyện với Alonso sau khi ông ra đi, và chúc ông mọi điều tốt đẹp. “Tôi có một mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy. Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất vì tôi thích cách ông ấy nhìn nhận trận đấu”, Mbappe nói. “Ông ấy là một HLV bị ám ảnh bởi trận đấu và những chi tiết nhỏ, và ông ấy hiểu rất nhiều về bóng đá hiện đại. Đó là một quyết định của CLB mà chúng ta phải tôn trọng. Giờ đây đã có một HLV mới, và chúng ta phải ủng hộ ông ấy. Chúng ta sẽ cống hiến hết mình để đảm bảo mọi việc diễn ra tốt đẹp cho cả Arbeloa và Real Madrid”.

Mbappe cho biết “đây không phải là một tuần dễ dàng” đối với Real Madrid, và trận đấu với Monaco có thể là bước ngoặt: “Chúng ta phải thể hiện bản lĩnh để thay đổi những hoàn cảnh này và lấy lại sự ủng hộ của mọi người. Tôi nghĩ người hâm mộ rất muốn dành cho chúng tôi sự ủng hộ, nhưng chúng ta phải xứng đáng với điều đó. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu cho tất cả các danh hiệu, và ngày mai điều quan trọng nhất là Champions League. Chúng tôi sẽ chứng tỏ với tư cách một đội rằng chúng tôi có thể cạnh tranh và sẵn sàng giành tất cả các danh hiệu còn lại trong mùa giải này”.

THANH TUẤN