Máy tính dự đoán vòng 9 Ngoại hạng Anh: Chelsea sáng cửa, Liverpool muốn thoát khủng hoảng

Tuần đấu này chứng kiến một gương mặt mới trên băng ghế huấn luyện, khi Sean Dyche tiếp quản Nottingham sau thời gian ngắn ngủi 39 ngày của Postecoglou. Ở nhóm đầu, cuối tuần hứa hẹn sôi động khi Liverpool, dù vừa hủy diệt Eintracht Frankfurt 5-1 ở Champions League, vẫn đang trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp ở giải Ngoại hạng. Trong khi đó, các đối thủ Arsenal và Manchester City cũng có những thử thách không dễ chiều Chủ nhật.

Vòng đấu bắt đầu từ đêm thứ Sáu với trận “6 điểm” sớm giữa Leeds United và West Ham, nơi HLV Nuno Santo vẫn đi tìm chiến thắng đầu tiên kể từ khi dẫn dắt “Búa tạ”.

Dự đoán nhanh

* Chelsea là đội có khả năng thắng cao nhất vòng 9 khi tiếp Sunderland tại Stamford Bridge.

* Liverpool là lựa chọn khả quan nhất ở sân khách, gặp Brentford.

* Man City, Arsenal và Bournemouth đều được dự đoán sẽ thắng.

* Trận Leeds – West Ham có xác suất hòa cao nhất, 26,8%.

Thứ Sáu, 24-10 – Leeds vs West Ham

HLV Nuno Santo vẫn chưa có chiến thắng nào sau ba trận dẫn dắt West Ham (hòa 1, thua 2), và chuyến làm khách Leeds là cơ hội tìm lại niềm vui. HLV cuối cùng không thắng ở bốn trận đầu tiên cùng đội bóng London là Manuel Pellegrini năm 2018. Vấn đề lớn nhất của West Ham là không biết cách dẫn trước. Họ chỉ vươn lên dẫn trước tổng cộng 25 phút 6 giây từ đầu mùa – ít hơn bất kỳ đội nào khác, chỉ chiếm 3,1% thời gian thi đấu.

Dù có thành tích tốt trước Leeds (thắng 4/6 lần gặp gần nhất), máy tính Opta chỉ cho West Ham cơ hội 29,8% có điểm tối đa. Leeds được đánh giá cao hơn với 43,4% khả năng thắng, dù họ vừa bị Tottenham cắt đứt chuỗi 23 trận bất bại trên sân nhà. Tỷ lệ hòa là 26,8% – cao nhất vòng.

Thứ Bảy, 25-10 – Chelsea sáng cửa, Newcastle tìm đà

Trong khi Leeds có 8 điểm sau 8 trận, Sunderland đang gây ấn tượng nhất trong nhóm tân binh với 14 điểm. Tuy nhiên, dự đoán của Opta không ưu ái họ – Chelsea có tới 71,8% xác suất chiến thắng. Đội bóng của Enzo Maresca đang bay cao tại Stamford Bridge, nơi họ đạt 33 điểm sân nhà từ đầu năm 2025 – chỉ kém Man City (34). Trận hòa được xem là hiếm, chỉ 16,2%, bởi 16 lần đối đầu giữa hai CLB tại London chưa từng kết thúc với kết quả chia điểm.

Ở trận cùng giờ, Newcastle (60,4%) tiếp Fulham tại St. James’ Park. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng tại Champions League trước Benfica và đang giữ số trận giữ sạch lưới cao nhất giải (5, ngang với Arsenal). Fulham thì đã thua 3 trận liên tiếp và là 1 trong 3 đội sút trúng đích ít nhất mùa này.

Manchester United (37,7%) tiếp Brighton (35,9%) trong trận cần sự khẳng định cho đội bóng của Ruben Amorim. Đội chủ sân Old Trafford vừa có chiến thắng đầy khí thế trước Liverpool, nhưng Brighton là “khách quen” dễ gây khó dễ – họ đã thắng 3 lần liên tiếp tại Old Trafford. Xác suất hòa là 26,4%.

Cuối ngày thứ Bảy, tâm điểm hướng về Brentford, nơi Liverpool cần cứu vãn phong độ. “The Reds” đã thua 3 trận Premier League liên tiếp – bằng tổng số trận thua trước đó trong 39 vòng. Nếu thua thêm, đây sẽ là chuỗi 4 trận tệ nhất từ năm 2021. Dù vậy, máy tính vẫn cho Liverpool 54% khả năng thắng, cao gấp đôi Brentford (23,5%).

Chủ Nhật, 26-10 – Arsenal giữ ngôi, Man City bám đuổi

Arsenal đang hưởng lợi trực tiếp từ cú trượt dài của Liverpool. Sau chiến thắng 4-0 trước A.Madrid, họ trở lại Premier League bằng trận tiếp Crystal Palace. “Pháo thủ” bất bại ở 70 trận sân nhà Premier League khi xuất phát ở ngôi đầu (thắng 52, hòa 16, thua 2). Xác suất thắng của Arsenal là 62,7%, trong khi khả năng hòa 19,8%.

Man City hành quân đến Aston Villa, đội bóng vừa thắng 3 trận liên tiếp sau khởi đầu chật vật. Dù City chỉ được 42,7% xác suất chiến thắng, họ đang là đội kiếm nhiều điểm nhất kể từ tháng 4 (39). Villa cũng không dễ bị khuất phục, với 31,9% khả năng gây bất ngờ.

Ở phía dưới, Nottingham Forest khởi đầu thời kỳ Dyche bằng chuyến làm khách Bournemouth – đội bất bại 10 trận gần nhất trước Forest. Máy tính Opta nghiêng về chủ nhà (56,3%). Forest chỉ có 21,1% cơ hội trong ngày ra mắt HLV mới.

Wolves, đội duy nhất chưa có chiến thắng, nhiều khả năng sẽ “mở tài khoản” trước Burnley (xác suất thắng 50%). Nếu tiếp tục không thắng, Wolves sẽ trở thành CLB thứ ba trong lịch sử bị “trắng” 9 vòng đầu trong hai mùa liên tiếp.

Vòng 9 khép lại tại Hill Dickinson Stadium, nơi Everton (41,1%) đón Tottenham (32,2%). Dưới thời HLV mới, Everton vẫn bất bại trên sân nhà, trong khi Tottenham sở hữu thành tích sân khách tốt nhất mùa này (10 điểm). Xác suất hòa là 26,7% – một dự báo mở cho một trận cần điểm từ cả hai phía.

HỒ VIỆT