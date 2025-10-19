Mason Mount – Mảnh ghép mà Man United và Amorim đang cần?

Khi Erik ten Hag thuyết phục ban lãnh đạo Man United chiêu mộ Mason Mount từ Chelsea vào mùa hè 2023, ông tin rằng đây sẽ là nhân tố giúp hoàn thiện lối chơi của mình. Tuy nhiên, chấn thương liên miên khiến Mount chỉ đá chính bảy trận Premier League trong hơn 15 tháng, và Ten Hag phải ra đi mà chưa bao giờ được thấy hết giá trị của cầu thủ người Anh.

Giờ đây, gần một năm sau, Ruben Amorim – người kế nhiệm Ten Hag – cũng đang sống trong tình cảnh tương tự. Mount đã trở lại đội hình chính, thậm chí ghi bàn đầu tiên tại Old Trafford trong chiến thắng trước Sunderland, nhưng vẫn phải rời sân sau 66 phút. Amorim hiểu rằng việc giữ Mount thêm nửa giờ đồng hồ là một rủi ro quá lớn, nhất là khi trước mắt là chuyến làm khách đầy sóng gió ở Anfield.

Ngay khi Amorim đến Manchester vào tháng 11-2024, Mount là một trong những cầu thủ đầu tiên ông gặp tại Carrington. Trong lúc nhiều đồng đội nghỉ ngơi hoặc tập trung đội tuyển, Mount vẫn miệt mài tập hồi phục trong phòng gym – hình ảnh khiến Amorim lập tức ấn tượng.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn làm mới phòng thay đồ, loại bỏ những “ảnh hưởng tiêu cực”, điều dẫn đến sự ra đi của Marcus Rashford và Alejandro Garnacho. Trái lại, Mount trở thành hình mẫu của thái độ mà Amorim muốn xây dựng: chuyên nghiệp, kỷ luật và tận hiến. Ngay cả khi chấn thương, anh vẫn dự đầy đủ các buổi họp chiến thuật để nhanh chóng nắm bắt hệ thống mới.

Ở tuổi 26, Mount là người cuối cùng rời trung tâm huấn luyện mỗi ngày, với thói quen ngâm đá và xông hơi nhằm duy trì thể trạng. Trong kỳ nghỉ quốc tế, anh không đi du lịch xa mà chọn dành thời gian cho gia đình và chơi golf để giữ tinh thần thoải mái – một chi tiết nhỏ, nhưng cho thấy ý thức chuyên nghiệp hiếm có trong đội hình United hiện nay.

“Người hiểu hệ thống” của Amorim

Một lý do khác khiến Mount quan trọng với Amorim là sự tương đồng về triết lý. Dưới thời Thomas Tuchel tại Chelsea, anh từng chơi trong sơ đồ 3-4-3 linh hoạt – gần giống với cấu trúc mà Amorim đang áp dụng tại Old Trafford. “Tôi từng thi đấu trong hệ thống tương tự, nên hiểu rất rõ các vai trò mà HLV yêu cầu,” Mount chia sẻ sau trận thắng Sunderland. “Tôi nghĩ ở giai đoạn đầu, tôi có thể giúp đồng đội thích nghi nhanh hơn với những vị trí trong đội hình”.

Amorim cũng nhìn thấy điều đó. Khi chọn Mount đá chính thay cho Matheus Cunha – bản hợp đồng 62,5 triệu bảng – ông chấp nhận hy sinh phần nào sức tấn công để đổi lấy sự cân bằng tuyến giữa. Mount không phải là tiền đạo, nhưng anh biết pressing, bọc lót, và di chuyển thông minh giữa các tuyến – thứ mà Man United đã thiếu trong nhiều mùa giải. “Mount mang lại cho chúng tôi phẩm chất của một tiền vệ thực thụ”, Amorim giải thích. “Cậu ấy phòng ngự tốt, tấn công linh hoạt và rất thông minh trong cách đọc trận đấu. Đó là kiểu cầu thủ chúng tôi cần để thích ứng với từng đối thủ.”

Một trong những vấn đề lớn nhất của Amorim kể từ khi tiếp quản Man United là khởi đầu chậm chạp. Trong 34 trận Premier League dưới thời ông, đội đã để thủng lưới trước tới 22 lần. Amorim nhiều lần nhấn mạnh rằng United “không phản ứng tốt với nghịch cảnh” – và cách duy nhất để khắc phục là vào trận với cường độ cao hơn, sự chủ động lớn hơn. Đó chính là nơi Mount có thể tạo khác biệt. Bàn thắng vào lưới Sunderland sau tám phút thi đấu là minh chứng cho điều đó: một pha di chuyển đúng thời điểm, dứt điểm gọn gàng – và quan trọng hơn, là sự chủ động trong pressing từ phút đầu.

Trước mắt, Mount sẽ là quân bài chiến lược trong chuyến hành quân đến Anfield. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ cao, anh không chỉ giúp Amorim ổn định ghế huấn luyện trước Giáng sinh mà còn mở lại cánh cửa lên tuyển Anh, nhất là khi HLV Thomas Tuchel – người từng tin tưởng anh ở Chelsea – vẫn theo dõi sát sao.

Với Mount, đây là cơ hội để chứng minh rằng Ten Hag đã đúng: anh thật sự là mảnh ghép mà Manchester United cần. Còn với Amorim, trong bối cảnh đội bóng đang tái thiết và tìm lại bản sắc, Mount có thể chính là cầu thủ mang đến sự cân bằng – giữa khát vọng, kỷ luật và năng lượng mà Man United đã đánh mất quá lâu.

LONG KHANG