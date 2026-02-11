Marseille đối diện cuộc khủng hoảng khi chia tay HLV Roberto De Zerbi

HLV Roberto De Zerbi rời Marseille sau chuỗi phong độ kém khởi sắc. Ảnh: Getty Images

Câu lạc bộ Olympique Marseille đã thông báo rằng Roberto De Zerbi sẽ rời vị trí huấn luyện viên trưởng của đội bóng theo thỏa thuận chung, kết thúc nhiệm kỳ 18 tháng của ông tại sân Velodrome.

Trong một thông cáo chính thức, câu lạc bộ xác nhận rằng một cuộc họp giữa chủ sở hữu Frank McCourt, chủ tịch Pablo Longoria, giám đốc thể thao Medhi Benatia và chính De Zerbi đã dẫn đến quyết định thay đổi huấn luyện viên. Truyền thông Marseille mô tả đây là một quyết định “khó khăn ” nhưng mang tính tập thể, được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.

Thông cáo báo chí cảm ơn HLV De Zerbi vì “sự đầu tư, tận tâm và tính chuyên nghiệp” trong suốt thời gian ông dẫn dắt đội bóng. Nhà cầm quân người Italia đã giúp Marseille cán đích ở vị trí thứ hai trong mùa giải 2024/25, đưa câu lạc bộ giành quyền tham dự Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Nhưng Les Phoceens đã thể hiện sự thiếu ổn định trầm trọng kể từ đầu năm nay, bị loại khỏi Champions League vào tháng Giêng bởi Club Brugge, xen giữa chuỗi kết quả thiếu ổn định ở Ligue 1 đẩy họ rơi xuống hạng tư sau 21 vòng đấu, bị PSG ở đầu bảng xếp hạng bỏ xa 12 điểm.

De Zerbi đã suýt rời câu lạc bộ vào thời điểm Marseille bị loại khỏi Champions League, nhưng đã chọn tiếp tục khi câu lạc bộ vẫn đang chiến đấu để giành vé tiếp tục dự Champions League mùa tới và đồng thời đã lọt vào tứ kết Cúp Quốc gia Pháp. Tuy nhiên, trận thua 5-0 trước đối thủ truyền kiếp Paris Saint-Germain tại "Siêu kinh điển Pháp" mới đây chính là giọt nước tràn ly. Và vị huấn luyện viên người Italia đã đàm phán để rời câu lạc bộ ngay vài ngày sau đó.



Marseille đối diện cuộc khủng hoảng

Vẫn còn nguyên mục tiêu tại mùa giải này đó là Cúp Pháp và suất dự Champions League, song Olympique Marseille sẽ gặp phải khó khăn khi vị trí HLV trưởng không còn Roberto De Zerbi. Một kế hoạch dài hạn giữa đội bóng và vị chiến lược gia này đổ vỡ, hệ quả tất yếu sau chuỗi kết quả kém thuyết phục. Nhưng quan trọng hơn, bất kể ai là người thay thế, việc truyền một triết lý mới vào thời điểm giữa mùa đặt dấu hỏi lớn về khả năng thành công tức thời. Khi Marseille dù thiếu ổn định nhưng luôn được kiểm soát tốt phòng thay đồ bởi một cá tính lớn từ HLV De Zerbi.

Nhưng khi chiến lược gia người Italia đã rời nhiệm sở, một HLV mới sẽ áp dụng triết lý mới cùng những con người mới. Marseille sau nhiều mùa giải bất ổn khi thay tướng liên tục tưởng đã ổn định với cái tên De Zerbi, giờ lại trong tình trạng ngổn ngang. Cuộc đại phẫu sắp tới có thể kéo theo một màn chia tay ồ ạt vào mùa hè của nhiều cái tên, cả những quan chức, những người thừa hay cầu thủ đình đám như Mason Greenwood. Marseille ý thức rõ điều đó khi đứng trước lựa chọn với HLV De Zerbi, và họ chọn thay đổi. Giờ đây, phía trước đội bóng này là một viễn cảnh mơ hồ.

QUANG ANH