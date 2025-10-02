Marc Cucurella gửi lời cảnh báo kỷ luật đến các đồng đội Chelsea

The Blues đã liên tục nhận thẻ đỏ trong thời gian gần đây, với việc phải chơi thiếu người ở ba trong bốn trận gần nhất và tuyển thủ Tây Ban Nha Marc Cucurella đã cảnh báo các đồng đội rằng mọi thứ phải thay đổi.

Marc Cucurella vẫn chơi chói sáng ở Chelsea

Marc Cucurella cảnh báo Chelsea sẽ "gặp khó khăn" nếu họ không giải quyết các vấn đề kỷ luật. Chelsea đã nhận ba thẻ đỏ trong bốn trận gần nhất khi Joao Pedro bị đuổi khỏi sân trong trận thắng Benfica tại Champions League, trong khi thủ thành Robert Sanchez và trung vệ Trevoh Chalobah cũng bị đuổi khỏi sân ở Premier League.

The Blues sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng hàng phòng ngự trước Liverpool tại Stamford Bridge vào thứ Bảy khi Chalobah bị treo giò cùng với chấn thương của Wesley Fofana, Tosin Adarabioyo và Levi Colwill. Điều đó khiến Cucurella thừa nhận rằng Chelsea không thể tiếp tục tự bắn vào chân mình bằng thẻ đỏ, khiến họ phải trả giá đắt.

Cucurella cho biết Chelsea phải "cải thiện" và rút ra bài học để cạnh tranh mùa này, đồng thời anh nói rằng họ phải học cách đối phó tốt hơn với những thất bại. Chelsea đang dẫn trước Brighton 1-0 khi Chalobah bị đuổi khỏi sân và The Blues đã phải nhận thất bại 1-3.

Hậu vệ người Tây Ban Nha Cucurella chia sẻ: “Thật khó khăn vì có một vài thử thách. Đúng vậy, chúng tôi cần phải cải thiện. Thật khó khăn khi phải chơi với 10 người, điều đó đúng, nhưng đó không phải là cái cớ. Chúng tôi cần phải học cách chấp nhận thất bại khi chỉ còn 10 người. Trận đấu gần nhất với Brighton, chúng tôi đã chơi 40 phút cuối với 10 người và rồi thua cuộc. Đúng là chúng tôi cần phải học hỏi và không để thủng lưới những bàn thua dễ dàng. Chúng tôi cần tiếp tục cải thiện. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chất lượng và tài năng, cần phải học hỏi và mỗi trận đấu là một cơ hội tốt để cải thiện mọi thứ”.

Cucurella là một hậu vệ nổi tiếng với lối chơi tấn công mạnh mẽ, anh luôn hết mình cống hiến, nhưng anh cho biết toàn đội phải giúp các cầu thủ trẻ thích nghi với thử thách. Anh nói: “Tôi cố gắng chơi hết sức mình để giúp đội bóng. Tôi đã nỗ lực hết mình và tôi nghĩ đó là một trong những phẩm chất của mình. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục phát huy tốt như thế này! Tôi nghĩ rằng thật khó để chơi cho một CLB lớn. Bạn cảm thấy rất nhiều trách nhiệm và khi bạn chơi cho Chelsea, bạn cần phải thắng mọi trận đấu. Chúng tôi ở đây để giúp đội bóng. Tôi nghĩ rằng ở đây tất cả chúng tôi đều cố gắng hết sức để giúp đội bóng".

“Tôi cố gắng truyền đạt kinh nghiệm của mình cho đội bóng và giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Khi đến đây, tôi đã trải qua những khoảnh khắc khó khăn nhưng mọi thứ đã trở nên tốt hơn. Đó là bóng đá, bạn phải chịu đựng những khoảnh khắc khó khăn bởi vì những khoảnh khắc tốt đẹp luôn đến”.

Chelsea đã có khởi đầu mùa giải Premier League không mấy suôn sẻ sau một mùa hè đầy khó khăn khi họ vô địch Club World Cup. Họ đã quật khởi sau thất bại trước Brighton bằng chiến thắng trước Benfica tại Champions League. Họ cũng đã đánh bại Liverpool vào cuối mùa giải trước và Cucurella cho rằng điều đó chứng tỏ Chelsea có thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất mùa này.

Ông nói thêm: “Chắc chắn rồi, mùa trước, Liverpool đã vô địch giải đấu và họ xứng đáng. Mùa này, họ đã khởi đầu rất mạnh mẽ. Những trận đấu gần đây nhất của chúng tôi với Liverpool, họ đã thắng trận đầu tiên nhưng ở đây, chúng tôi đã thắng. Chúng tôi đã sẵn sàng cho những trận đấu như thế này và chiến đấu giành ba điểm trên sân nhà. Kết quả gần nhất của chúng tôi trên sân nhà rất khó khăn, nhưng đây là cơ hội tốt để kết thúc với ba điểm trước loạt trận quốc tế.

“Tôi nghĩ chúng tôi mạnh mẽ hơn mùa này. Chúng tôi hiểu rõ hơn những ý tưởng của HLV. Có một số điều chúng tôi đã nỗ lực trong một thời gian dài. Chúng tôi đã bổ sung những cầu thủ mới và cần học cách chơi với nhau. Chúng tôi đã không có nhiều thời gian chuẩn bị trước mùa giải để học cách chơi với nhau. Thẻ đỏ không phải là cái cớ, bởi vì chúng tôi có chất lượng và tài năng. Đây là một hành trình dài và chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu nên cần phải tiếp tục nỗ lực, và mỗi tuần đều là một cơ hội tốt để chiến đấu giành 3 điểm. Hãy cùng chờ xem chúng tôi sẽ đi đến đâu vào cuối mùa giải”.

