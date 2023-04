Man.United gần đạt được thỏa thuận mới với De Gea

De Gea sắp kết thúc hợp đồng hiện tại và có thể rời Old Trafford theo dạng tự do vào cuối mùa giải. Man.United có tùy chọn kích hoạt gia hạn thêm một năm cho hợp đồng hiện tại của thủ thành 32 tuổi người Tây Ban Nha, nhưng CLB muốn anh có một sự cam kết lâu dài. Đội chủ sân Old Trafford tin rằng họ đang tiến gần đến một thỏa thuận. De Gea có thể đồng ý bị cắt giảm lương cơ bản, nhưng đổi lại sẽ nhận các ưu đãi lớn hơn liên quan đến hiệu suất. Theo ESPN, hầu hết các điều khoản đã được hoàn thiện mặc dù các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục về cách cấu trúc hợp đồng.

De Gea đã trở thành lựa chọn số 1 không thể tranh cãi của Erik ten Hag kể từ khi nhà cầm quân người Hà Lan đến vào mùa hè năm ngoái, anh ra sân 47 trận trên mọi đấu trường mùa này. Ngôi sao 32 tuổi đã có hơn 500 lần ra sân cho Quỷ đỏ kể từ khi đến từ Atletico Madrid vào năm 2011. Anh 4 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man.United, và giành chức vô địch Premier League, FA Cup, cúp Liên đoàn và Europa League trong 12 năm thi đấu ở Anh.

Man.United gần đây đã đảm bảo tương lai lâu dài của hậu vệ cánh Luke Shaw với một hợp đồng mới có thời hạn 4 năm. Hợp đồng mới của Marcus Rashford cũng là một ưu tiên. Các nguồn tin nói với ESPN rằng các cuộc đàm phán với tiền đạo người Anh sẽ sớm tìm được tiếng nói chung. Quỷ đỏ cũng đang đàm phán gia hạn với hậu vệ cánh khác là Diogo Dalot. Ngôi sao người Bồ Đào Nha có hợp đồng đến năm 2024 sau khi Man.United kích hoạt tùy chọn gia hạn một năm vào tháng 12, nhưng CLB muốn có một thỏa thuận dài hơn với cầu thủ 24 tuổi - người đã có 35 lần ra sân ở mùa giải này và hiện đang được Barcelona quan tâm.

Cũng theo ESPN, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, HLV Ten Hag ưu tiên chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp. Ngoài ra còn có sự quan tâm đến các tiền vệ Frenkie de Jong và Jude Bellingham.