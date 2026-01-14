Man United phiên bản Michael Carrick sẽ chơi kiểm soát bóng và hàng thủ bốn người

Michael Carrick sẽ là HLV tạm quyền tại Manchester United. Rõ ràng từ những cái tên được cân nhắc, cuộc tìm kiếm của Man United đang tập trung vào việc tái kết nối người hâm mộ với câu lạc bộ. Yếu tố then chốt trong quyết định dường như là đảm bảo một liên kết trở lại với thời kỳ hoàng kim dưới thời Sir Alex Ferguson.

Carrick thi đấu 464 trận cho Man United từ 2006 đến 2018, chủ yếu dưới thời Ferguson, và giành tổng cộng 18 danh hiệu. Không thể nghi ngờ rằng ông hiểu rõ CLB. Việc hồi sinh "DNA" của Man United – với mục tiêu chơi thứ bóng đá tấn công – dường như là chìa khóa cho cuộc bổ nhiệm này. Là một phần quan trọng trong giai đoạn cực thịnh của Man United, Carrick hẳn phải thấm nhuần điều đó.

Nhưng ngoài việc mang đến cho người hâm mộ một biểu tượng được yêu mến sau triều đại ngắn ngủi của Ruben Amorim, ông cũng cần có sự sắc sảo về chiến thuật. Hai trận tạm quyền của Fletcher – hòa 2-2 trước Burnley và thua Brighton ở Cúp FA – đã chứng minh rằng "hiểu về CLB" là cần thiết, nhưng chưa đủ.

Carrick sẽ mang điều gì đến câu lạc bộ cũ?

Trước hết, sự xuất hiện của ông sẽ chấm dứt cam kết chơi với ba trung vệ của Amorim. Trong gần ba mùa giải dẫn dắt Middlesbrough (từ tháng 10-2022 đến tháng 6-2025), đội bóng của Carrick đã khởi đầu 112/124 trận tại Championship với sơ đồ 4-2-3-1. Ông ít khi thay đổi đội hình trong trận đấu, thay vào đó ưu tiên thay người đồng vị để làm mới đội hình.

Điều này từng khiến ông nhận chỉ trích tại Middlesbrough. Vì vậy, sau Amorim – người cũng bị chê trách vì quá cứng nhắc với sơ đồ của mình – Carrick có lẽ cần linh hoạt hơn một chút.

Tuy nhiên, lối chơi mà Middlesbrough thể hiện dưới thời Carrick khá hấp dẫn. Trong số các đội có mặt liên tục tại Championship suốt thời gian ông cầm quân, đội của ông xếp nhất về số bàn thắng, cú sút, xG (bàn thắng dự kiến), đường chuyền thành công và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, và xếp nhì về tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình (55.2%). Đó là thứ bóng đá chủ động, thống trị với ý định mài mòn đối thủ bằng việc kiểm soát bóng.

Nhưng Carrick đã không đưa được Middlesbrough thăng hạng. Đội của ông luôn là một trong những đội mạnh nhất giải, nhưng chưa đủ tốt để vượt lên. Trong ba mùa giải, mùa đầu tiên (2022-23) là đáng chú ý nhất, khi ông tiếp quản đội bóng đang đứng thứ 21 và nhanh chóng lật ngược tình thế, thắng 13/17 trận đầu tiên để vươn lên vị trí thứ 3. Dựa trên bằng chứng này, có thể tin rằng Carrick có khả năng vực dậy một đội bóng đang sa sút trong khi vẫn áp dụng một lối chơi mới.

Từ khi Carrick tiếp quản đến cuối mùa giải đầu tiên, Middlesbrough xếp thứ 3 Championship về tỷ lệ kiểm soát bóng (58.9%) và các pha phối hợp từ 10 đường chuyền trở lên. Họ chơi thành công với lối chơi kiểm soát bóng kiểu mới, ghi nhiều bàn thắng nhất giải (65) trong giai đoạn đó.

Trong ngắn hạn, sự tự tin ông truyền cho cầu thủ và tác động tức thời ông tạo ra tại Middlesbrough là những tín hiệu tốt cho nỗ lực ổn định con tàu Man United. Đối với Man United lúc này, hiệu ứng "thay tướng, đổi vận” trong năm tháng tới có lẽ chính xác là thứ họ cần.

Bản chất trầm tính và mối liên hệ sâu sắc

Carrick vốn là một người trầm tính, ít khi tìm kiếm sự chú ý của công chúng cả khi còn là cầu thủ lẫn khi làm HLV. Sự kín tiếng này đôi khi bất lợi cho ông. Nhưng chính sự điềm tĩnh và hiểu biết sâu sắc về United có thể là điều đội bóng cần lúc này.

Ông không xa lạ với Man United mùa này. Ông từng chơi trong một trận giao hữu của các huyền thoại và tham gia các hoạt động từ thiện của Quỹ Manchester United. Mối liên hệ lớn nhất vẫn là 12 năm thi đấu đầy vinh quang, với 5 chức vô địch Premier League và Champions League. Dù ít được tôn vinh bằng các giải thưởng cá nhân, Carrick luôn được các đồng đội và HLV đánh giá cao nhờ sự thông minh chiến thuật và khả năng kiểm soát trận đấu. Bài hát của CĐV Man United về ông có câu "khó tin đây không phải Scholes" phần nào nói lên điều đó.

Đây không phải lần đầu Carrick dẫn dắt Man United. Ông từng tạm quyền ba trận vào năm 2021, với hai chiến thắng và một trận hòa, trong đó có chiến thắng 3-2 trước Arsenal. Ông sẽ bắt đầu với sự ủng hộ tuyệt đối từ khán đài. Đồng đội cũ Fletcher tuyên bố mục tiêu mùa giải của Man United bây giờ là giành vé dự Champions League. Nếu Carrick đạt được điều đó, ông chắc chắn sẽ có cơ hội được bổ nhiệm chính thức. Ngược lại, nếu Man United hoàn toàn vắng bóng ở châu Âu, liệu lỗ hổng tài chính có cho phép họ mời một cái tên lớn vào hè tới?

Những câu hỏi đó dành cho vài tuần và tháng tới. Vấn đề cấp bách hơn là ổn định đội bóng. Dự án mà Amorim đang xây dựng đã bị bỏ dở. Giờ đây, Carrick được giao nhiệm vụ vẽ nên một bản thiết kế mới cho Man United. Liệu ông có phải là người phù hợp? Thời gian sẽ trả lời, nhưng rõ ràng ông mang đến một làn gió mới về tinh thần và một lối chơi quen thuộc với các giá trị mà người hâm mộ United luôn khao khát.

HỒ VIỆT