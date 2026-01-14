Man.United bổ nhiệm Carrick làm HLV đến hết mùa giải

Trong xác nhận vào thứ Ba, Man.United đã bổ nhiệm cựu tiền vệ Michael Carrick làm HLV trưởng cho đến hết mùa giải này. Carrick dự kiến ​​dẫn dắt buổi tập đầu tiên vào thứ Tư để chuẩn bị cho trận derby Manchester tiếp đón Man.City tại Old Trafford vào thứ Bảy.

Carrick, 44 tuổi, đã vượt qua các đồng đội cũ Ole Gunnar Solskjaer và Ruud van Nistelrooy để giành lấy sự tín nhiệm của ban lãnh đạo Quỷ đỏ. Anh sẽ được hỗ trợ bởi cựu trợ lý HLV đội tuyển Anh, Steve Holland cũng như Jonathan Woodgate, Travis Binnion và Jonny Evans. “Được gánh vác trách nhiệm dẫn dắt Man.United là một vinh dự”, Carrick phát biểu trong một thông cáo báo chí. “Tôi biết cần những gì để thành công ở đây - trọng tâm bây giờ là giúp các cầu thủ đạt được những tiêu chuẩn mà chúng tôi kỳ vọng tại CLB tuyệt vời này, điều mà chúng tôi biết rằng nhóm cầu thủ này hoàn toàn có khả năng đạt được”.

Carrick từng đảm nhiệm vị trí tương tự, dẫn dắt Quỷ đỏ 3 trận đấu trong mùa giải 2021-2022 sau khi Solskjaer bị sa thải - ông đã dẫn dắt đội giành chiến thắng trước Villarreal và Arsenal, và hòa với Chelsea. Khi đó, Carrick đã chứng tỏ sự tự tin khi đưa ra những quyết định lớn bằng việc để Cristiano Ronaldo ngồi dự bị trong trận đấu tại Stamford Bridge. “Tôi đã làm việc với một số cầu thủ và rõ ràng là tôi vẫn tiếp tục theo dõi sát sao đội bóng trong những năm gần đây. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tài năng, sự cống hiến và khả năng thành công của họ ở đây”, Carrick nói thêm. “Mùa giải này vẫn còn rất nhiều điều để chiến đấu, chúng tôi sẵn sàng đoàn kết mọi người và mang đến cho người hâm mộ những màn trình diễn xứng đáng với sự ủng hộ trung thành của họ”.

Hai trận đấu đầu tiên của Carrick tại Man.United khá khó khăn - trận đấu trên sân nhà với Man.City đang đứng thứ 2 tại Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy, và sau đó là trận đấu trên sân khách với Arsenal đang dẫn đầu bảng vào cuối tuần sau.

Sự nghiệp huấn luyện của Carrick - người cũng từng là trợ lý của Jose Mourinho - đáng chú ý nhất trong thời gian tại Middlesbrough, nơi ông dẫn dắt đội vào vòng play-off thăng hạng năm 2023, và bán kết Cúp Liên đoàn năm 2024, trước khi bị sa thải vào tháng 6-2025 sau khi Middlesbrough kết thúc ở vị trí thứ 10 tại Championship.

Darren Fletcher, người tạm quyền trong 2 trận đấu gần đây sau khi Ruben Amorim bị sa thải, đã quyết định trở lại dẫn dắt đội U18 của CLB. Dự kiến ​​Man.United, với 2 quan chức chủ chốt là Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, sẽ lựa chọn một HLV trưởng chính thức mới vào mùa hè.

