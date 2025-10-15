Man City có để De Bruyne ra đi quá sớm?

'Huyền thoại', 'đẳng cấp thuần túy' và 'ở một tầm cao khác' là vài trong số những cụm từ được dùng để miêu tả Kevin De Bruyne trong tuần này. Ngôi sao người Bỉ đang có một trong những khởi đầu mùa giải ấn tượng nhất kể từ khi chuyển đến Napoli dưới dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè, điều này đặt ra câu hỏi: liệu anh rời Manchester City có phải là quyết định quá sớm một năm?

Làn sóng ra đi của các cầu thủ kỳ cựu tại Man City trong năm qua đã được ghi nhận rõ ràng, với những cái tên như Ederson, Jack Grealish, Ilkay Gundogan và Kyle Walker đều tìm đến những bến bờ mới. De Bruyne cũng bị xem là dư thừa - bất chấp 16 danh hiệu và hơn 400 lần ra sân - và tiền vệ này, dù không muốn rời đi, đã đầu quân cho Napoli khi hợp đồng hết hạn vào tháng Sáu.

"Tôi hơi bất ngờ nhưng tôi phải chấp nhận nó", De Bruyne nói hồi tháng Tư. "Thành thật mà nói, tôi vẫn nghĩ mình có thể thi đấu ở đẳng cấp này như tôi đang chứng minh, nhưng tôi hiểu các câu lạc bộ phải đưa ra quyết định."

Hóa ra, nhận định của chính người đàn ông 34 tuổi này là hoàn toàn chính xác.

Khởi đầu ghi bàn tốt nhất của De Bruyne

De Bruyne đã bắt đầu mùa giải 2025-26 với phong độ rực sáng, được minh chứng bằng hai bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận thắng 4-2 của Bỉ trước Wales vào tối thứ Hai. Anh có 11 lần tham gia bàn thắng (3 kiến tạo và 8 bàn thắng) trong 12 lần ra sân cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia tính đến thời điểm hiện tại.

Đây là khởi đầu mùa giải với tỷ lệ ghi bàn cao nhất trong sự nghiệp của anh, và chỉ có hai lần trước đây anh có nhiều hơn số lần tham gia bàn thắng sau 12 trận mở màn, đó là vào các mùa 2023-24 và 2019-20.

Siêu sao người Bỉ này dường như cũng đã hòa nhập một cách suôn sẻ vào cuộc sống tại Serie A. Dù chưa có một pha kiến tạo nào tại giải VĐQG mới, anh là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ngang hàng thứ hai trong số các tiền vệ. Ba bàn thắng của anh chỉ kém Christian Pulisic của AC Milan và Riccardo Orsolini của Bologna (cùng 4 bàn), và chỉ có một số ít tiền vệ có nhiều cú sút trúng đích hơn.

Trong khi đó, Manchester City đã có một khởi đầu mạnh mẽ nhưng không thực sự nổi bật trên mọi mặt trận, với sáu chiến thắng, hai trận hòa và hai thất bại sau 10 trận mở màn. Một trong những chiến thắng đó là trước Napoli của De Bruyne trên sân Etihad, và sự trở lại đầy mong đợi của anh chỉ kéo dài 26 phút trước khi đồng đội Giovanni di Lorenzo nhận thẻ đỏ. Nhưng bất chấp sự thất vọng đó, khởi đầu mùa giải 2025-26 của De Bruyne cho thấy anh vẫn có thể là một nhân tố chủ chốt trong đội hình của Pep Guardiola. Khi so sánh với các tiền vệ và tiền đạo cánh hiện tại của City, chỉ có đồng hương Jeremy Doku là có số liệu về bàn thắng và kiến tạo tương đương.

De Bruyne cũng dường như đã lấy lại phong độ tốt nhất, sau một thời gian vật lộn với chấn thương vào cuối thời kỳ ở Premier League. Anh chỉ có 34 lần ra sân tại giải Premier League trong hai mùa giải cuối cùng ở Man City, nhưng đã có 5 lần ra sân ngay từ đầu trong số 6 trận Serie A của Napoli, và vào sân từ băng ghế dự bị trong trận còn lại. "Tôi cảm thấy tốt," anh nói về khởi đầu ở Italy. "Tôi đang được chơi rất nhiều và tôi đang trong trạng thái tốt."

Dẫn dắt Bỉ đến một kỳ World Cup nữa

De Bruyne đã đại diện cho Bỉ tại ba kỳ World Cup và là một trong những cầu thủ cuối cùng còn lại của 'thế hệ vàng' từng được đánh giá cao của đất nước anh. "Chúng tôi thật may mắn khi có một cầu thủ như Kevin", cựu HLV tuyển Bỉ - và hiện là HLV trưởng Bồ Đào Nha - Roberto Martinez nói vào năm 2022. "Theo tôi, ở thời điểm hiện tại, anh ấy là cầu thủ kiến tạo đáng kinh ngạc nhất trong bóng đá thế giới". Tuy nhiên, Bỉ đã trải qua hai đời HLV trưởng kể từ thời Martinez và De Bruyne đã bị tước băng đội trưởng vào đầu tháng 9 bởi vị HLV mới nhất Rudi Garcia - vị trí mà anh đã đảm nhận từ tháng 3-2023.

Hlv Garcia đã chọn tiền vệ Aston Villa Youri Tielemans làm đội trưởng mới, và nói thêm rằng anh là "cầu nối giữa thế hệ vàng và các cầu thủ trẻ hơn". De Bruyne 34 tuổi đã chấp nhận quyết định này và phản ứng theo cách điển hình của mình bằng việc ghi năm bàn trong bốn trận đầu tiên dưới thời Garcia. Cú đúp của anh trước Wales đã đưa quỷ đỏ lên ngôi đầu bảng đấu loại trực tiếp World Cup và chỉ còn một bước chạm tới kỳ World Cup thứ tư liên tiếp.

De Bruyne sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 của mình vào giữa sự kiện bóng đá lớn mùa hè tới tại Bắc Mỹ, và anh vẫn chưa cho thấy dấu hiệu chậm lại.

LONG KHANG