Malaysia ngược dòng thắng cách biệt đội tuyển Lào

Dù bất ngờ bị đội tuyển Lào dẫn bàn trước vào phút 19, nhưng các cầu thủ Malaysia đã có hiệp 2 bùng nổ khi ngược dòng thành công với chiến thắng cách biệt 5-1.

Đội tuyển Lào không thể đứng vững trên sân Bukit Jalil khi để thua cách biệt 1-5. Ảnh: AFC

Tương tự như trận lượt đi, các cầu thủ Lào nhập cuộc khá tốt, hàng phòng ngự đã gây nhiều khó khăn cho Malaysia trong việc tìm cách tiếp cận sâu vào vòng 16m50. Không những thế, Lào còn tạo bất ngờ lớn khi vượt lên dẫn trước vào phút 19 từ cú sút của Chanthavixay, bóng chạm đầu hậu vệ Saad đổi hướng bay vào lưới Malaysia.

Bàn thua sớm càng buộc Malaysia liên tục gia tăng sức ép và vòng 16m50 của đội khách luôn “nóng” trước áp lực từ các chân sút Malaysia. Bên cạnh những pha xử lý vội vàng của các chân sút Malaysia bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn, phải nói đến thủ môn Lokphathip có hiệp đấu rất xuất thần, nhiều phen cứu nguy cho khung thành đội nhà.

Sang hiệp 2, Malaysia tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công và đến phút 59 họ đã có bàn gỡ hòa 1-1 từ pha đá phạt hàng rào của Faisal Halim.

Lên tinh thần sau bàn gỡ hòa, Malaysia càng thi đấu hiệu quả hơn trong khả năng dứt điểm. Đội chủ nhà lần lượt ghi thêm 4 bàn thắng, trong đó có cú hattrick của cầu thủ nhập tịch Moreles để ấn định chiến thắng cách biệt 5-1. Thắng trận này Malaysia tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng F với 12 điểm.

CAO TƯỜNG