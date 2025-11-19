Malaysia chật vật thắng Nepal

Trận đấu sớm của lượt 5 vòng loại bảng F Asian Cup 2027 giữa Nepal và Malaysia diễn ra vào tối 18-11 khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Malaysia. Trận đấu này được tính Nepal là đội chủ nhà, nhưng họ mượn sân Bukit Jalil của Malaysia để làm sân nhà.

Malaysia giành chiến thắng khít khao trước Nepal. Ảnh: FAM

Malaysia không hội tụ lực lượng mạnh nhất như trận lượt đi do 7 cầu thủ nhập tịch sai luật bị FIFA cấm thi đấu. Cùng nhiều hệ lụy khác xung quanh án kỷ luật này đã làm cho bóng đá Malaysia gặp nhiều ảnh hưởng và đối diện với cuộc khủng hoảng trong thời gian tới.

Dù vậy, họ vẫn dốc sức để quyết giành chiến thắng trước Nepal để tiếp tục duy trì khoảng cách điểm số với nhóm đội theo sau. Trong khi đó cũng như chuyến thi đấu tại sân Bình Dương và sân Thống Nhất vừa qua, Nepal đã chủ trương phòng ngự số đông ngay từ đầu trận. Lối chơi trên cùng tinh thần thoải mái, Nepal đã gây nhiều khó khăn cho các cầu thủ Malaysia.

Không có nhiều cơ hội thâm nhập sâu vào vòng 16m50, Malaysia tranh thủ các đường chuyền bổng vào trung lộ hoặc sút cầu môn nhưng đều không thành công hoặc bị thủ môn đội Nepal hóa giải. Mãi đến phút 56, Malaysia mới ghi bàn thắng mở tỷ số từ pha lập công của Faisal Halim trong tình huống đối mặt thủ môn Chamjong.

Các cầu thủ Malaysia có cơ hội nhân đôi cách biệt vào phút 90 khi được hưởng quả đá phạt 11m, nhưng tiền đạo Josue thực hiện không thành công. Thắng chung cuộc 1-0, Malaysia thẳng tiến ở ngôi đầu bảng với 15 điểm. Hơn đội tuyển Việt Nam 6 điểm, nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik hy vọng thu hẹp khoảng cách trong trận đấu muộn với đội tuyển Lào vào tối 19-11.

CAO TƯỜNG