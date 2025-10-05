Luis Diaz ghi bàn sau 15 giây cho Bayern Munich

Tiền đạo Luis Diaz chỉ cần 15 giây để giúp Bayern Munich vươn lên dẫn trước tại Eintracht Frankfurt, trước khi hoàn thành cú đúp góp phần quan trọng làm nên chiến thắng 3-0 của Bayern Munich tại Bundesliga hôm thứ Bảy.

Diaz lao lên từ đường chuyền của Serge Gnabry để ghi bàn ở cột dọc xa. Đây là bàn thắng thứ 4 của cầu thủ chạy cánh người Colombia tại Bundesliga sau 6 trận kể từ khi anh chuyển đến từ Liverpool, và là bàn thắng thứ 5 sau 10 trận trên mọi đấu trường. Harry Kane gia tăng cách biệt ở phút 27 với một cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm - ngôi sao người Anh ghi bàn trong 6 trận gần nhất của Bayern trên mọi đấu trường, với tổng cộng 12 bàn thắng trong thời gian đó. Kane đã nổ súng ở 9 trong 10 trận cho Bayern mùa này, hiện đã ghi tổng cộng 18 bàn thắng.

Kane sau đó một lần sút trúng cột dọc, trước khi Diaz ấn định chiên thắng 3-0 ở phút 84. Đây là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của Bayern trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải và là chiến thắng thứ 362 tại Bundesliga của thủ môn Manuel Neuer, người đã cân bằng kỷ lục mọi thời đại của đồng đội cũ Thomas Muller. Ngược lại, đây là lần đầu tiên Frankfurt không ghi được bàn thắng nào kể từ tháng 4 và sau chuỗi trận ghi bàn ấn tượng, với tổng cộng 30 bàn thắng được ghi trong 5 trận đấu Bundesliga trước đó.

Bayern đã nới rộng khoảng cách dẫn trước tại Bundesliga lên 4 điểm so với Borussia Dortmund, đội đã hòa 1-1 với đội xếp thứ 3 là Leipzig trước đó của ngày thứ Bảy. “Chiến thắng sẽ tạo ra nguồn năng lượng lớn và chúng tôi cần giữ vững điều đó”, Kane, người phải điều trị chấn thương bàn chân sau pha va chạm với thủ môn Kaua Santos ở phút 81, nói với đài truyền hình Sky. “Chúng tôi sẽ rời đội để trở về với các đội tuyển quốc gia và sau đó sẽ có một trận đấu lớn trên sân nhà khi trở lại gặp Dortmund (vào ngày 18-10), nhưng cảm giác chung của chúng tôi là toàn đội vẫn tiếp tục nỗ lực. Bạn đã thấy điều đó một lần nữa hôm nay”.

Đây đã là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của Bayern Munich trên mọi đấu trường.

Trước đó, cú sút bị đổi hướng của Yan Couto bên phía Dortmund đã hủy bỏ bàn mở tỷ số của Christoph Baumgartner cho Leipzig. Chuỗi trận bất bại của Dortmund đã kéo dài lên con số 9 trên mọi đấu trường, nhưng trận hòa 1-1 này đồng nghĩa với việc họ đã mất đi lợi thế trong cuộc đua vô địch với một Bayern quá mạnh.

Kasper Hjulmand đã kéo dài chuỗi trận bất bại của mình trên cương vị HLV Bayer Leverkusen lên con số 6, khi Ernest Poku và Christian Kofane ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Union Berlin. Tâm trạng của Leverkusen trở nên u ám khi Alejandro Grimaldo phải rời sân trên cáng sau pha va chạm đầu với đồng đội Kofane, nhưng hậu vệ trái này đã ra hiệu rằng chấn thương không nghiêm trọng như vẻ ngoài. Grimaldo nói rằng đó chỉ là một vết cắt và đã đeo một miếng băng lớn che mắt khi rời sân vận động, theo hãng thông tấn Đức DPA đưa tin.

Đội bóng của Hjulmand đã vượt qua trận đấu mà không để thủng lưới lần đầu tiên kể từ khi nhà cầm quân người Đan Mạch thay thế Erik ten Hag vào tháng trước, chỉ sau 2 trận đấu tại Bundesliga của mùa giải mới.

Hậu vệ tuổi teen người Mỹ, Noahkai Banks đã mở tỷ số bằng bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga giúp Augsburg đánh bại Wolfsburg với tỷ số 3-1. Ra sân ngay từ đầu một trận đấu tại giải đấu lần đầu tiên kể từ tháng 2, Banks, 18 tuổi, đã ghi bàn chỉ ở phút thứ 3.

Một bàn thắng sớm khác đã ấn định chiến thắng 1-0 của Werder Bremen trước St. Pauli, do công của Samuel Mbangula ghi ở phút thứ 2.

PHI SƠN