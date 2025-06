Lực lượng dồi dào giúp điền kinh Việt Nam chọn gương mặt chủ lực cho tương lai

Nhiều gương mặt trẻ đã để lại kết quả tốt trong giải đấu năm nay ở Lai Châu. Ảnh: ĐKVN

Giải đấu đã khép lại tại Lai Châu nhưng dư âm về chuyên môn của nó vẫn còn rất nhiều với nhà quản lý. Thực tế, 788 VĐV của toàn giải (409 nam, 379 nữ) đã thi đấu các nội dung ở giải giúp cho các HLV, nhà quản lý chuyên môn nhìn ra được nhiều kết quả khả quan và VĐV có tiềm năng đầu tư.

Tại Lai Châu, 32 kỷ lục trẻ được phá vỡ lần lượt tại các nội dung 5.000m nam, tiếp sức 4x400m nam, nhảy cao nam, 600m nữ, 600m nam, 60m nữ, đẩy tạ (3kg) nữ, đi bộ 3.000m nam, đẩy tạ (5kg) nam, 400m rào nam, tiếp sức 4x100m nam, nhảy xa nam, đi bộ 3.000m nữ, đi bộ 2.000m nữ, 300m nữ, 300m nam, ném đĩa (1,5kg) nam, 100m rào nữ, tiếp sức 4x100m nữ, tiếp sức 4x800m nam-nữ, 5.000m nữ, 100m nam, 100m nữ, ném đĩa (1kg) nam, ném lao nam, 5 môn phối hợp nam, 200m nam, 200m nữ, tiếp sức 1200m-400m-800m-1600m nữ…

Nhìn nhận thực tế, Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao thuộc Đại học TDTT Bắc Ninh – ông Đặng Hoài An đã trao đổi: “Rất nhiều kỷ lục lứa tuổi đã được phá vỡ và thiết lập mới. Mỗi VĐV thi đấu đã nỗ lực, khi các em vượt qua được kỷ lục càng nỗ lực hơn. Tôi đánh giá có 2 kỷ lục ấn tượng về chuyên môn là trường hợp VĐV Trương Vũ Thanh Nga (Bắc Ninh) đã phá kỷ lục nội dung 600m nữ với kết quả 1’39”99 (kỷ lục cũ: 1’41”67). Em Nga sinh năm 2012. Và trường hợp VĐV Lâm Quang Huy (Công an Nhân dân) phá kỷ lục 200m nam với thời gian 21”28 để vượt kỷ lục cũ là 22”36. Em Huy sinh năm 2008. Các chỉ số đều rất ấn tượng”. Theo ông Đặng Hoài An, từng lứa tuổi có sự phát triển về thể lực khác nhau. Chỉ số chuyên môn là kết quả phản ánh rõ nhất nhân tố nào là tiềm năng của điền kinh trẻ.

Trong khi đó, khi nắm bắt thông tin qua bảng kết quả, chuyên gia điền kinh Dương Đức Thủy (nguyên phụ trách bộ môn điền kinh, Tổng cục TDTT) cho rằng việc có 32 kỷ lục đã được VĐV trẻ ở nhiều nhóm tuổi vượt qua là kết quả khích lệ. Tuy nhiên, yêu cầu được đặt ra vẫn là nhà quản lý phải làm thế nào để mỗi cá nhân đã có những kỷ lục trẻ đó sau khi thi đấu tốt sẽ có cơ hội được phát triển để đạt tốt hơn nữa chuyên môn.

Tháng 4 năm nay, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã xây dựng cơ bản Dự thảo Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Căn cứ thực tiễn để điền kinh Việt Nam phải xây dựng nhằm ra đời Đề án phát đầu tư phát triển riêng cho môn thể thao của mình chính là nhà quản lý muốn thực hiện mục tiêu vươn mình tới đấu trường châu Á và tìm cơ hội chạm tay vào kết quả tốt nhất tại Olympic.

Nhà quản lý có thêm cơ sở chọn lực lượng khi 65 tỉnh, thành đã tham gia thi đấu với lực lượng trẻ đông nhất. Ảnh: ĐẶNG HOÀI

Để làm tốt điều này, người chuyên môn cần chân đế vững chính là tuyển chọn ra lực lượng VĐV trẻ có tiềm năng, có số lượng đông đảo để đào tạo.

Trao đổi về Dự thảo Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Phạm Thế Triều từng khẳng định rằng đối tượng của Đề án này chính là các HLV, VĐV các đội điền kinh quốc gia và các tỉnh, thành, ngành trong cả nước.

Thực tế thấy rõ, Liên đoàn điền kinh Việt Nam có cơ hội nắm bắt lực lượng điền kinh tất cả 65 đơn vị cả nước đã tham gia thi đấu tại Lai Châu. Nhà quản lý chuyên môn phải sàng lọc, chọn VĐV tiềm năng từ các kết quả đã thi đấu. Việc toàn bộ đơn vị cả nước tham dự giải giúp Liên đoàn điền kinh Việt Nam và bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) thấy tổng thể sự đầu tư đào tạo chuyên môn điền kinh trẻ của tất cả. Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh rằng, “Toàn bộ đơn vị cả nước đều tham dự giải nên chương trình vừa qua tại Lai Châu có sự phong phú về lực lượng đồng thời nhà quản lý có cơ hội tốt nắm bắt kỹ lưỡng nhất lực lượng VĐV tiếp tục tăng cường cho đội tuyển trẻ quốc gia”.

MINH CHIẾN