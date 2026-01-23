Lựa chọn nào cho Vinicius tại Real Madrid?

Vinicius Junior đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trong sự nghiệp khi hợp đồng với Real Madrid chỉ còn thời hạn đến 30-6-2027 – nghĩa là chỉ còn hơn 1 năm rưỡi. Mùa giải 2025-26 của anh dưới thời HLV cũ Xabi Alonso là một thất vọng lớn: chỉ 5 bàn và 5 kiến tạo sau 20 trận La Liga, thường xuyên bị dự bị dù khỏe mạnh, và pha nổi giận khi bị thay người trong El Clásico tháng 10 đã góp phần dẫn đến sự sa sút của đội bóng, cuối cùng khiến Alonso bị sa thải tuần trước.

Phong độ sa sút khiến anh bị khán giả Bernabéu huýt sáo nặng nề sau trận thua ở Siêu cúp và Copa del Rey. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc trong trận thắng 6-1 Monaco tại Champions League (1 bàn, 2 kiến tạo, 7 cơ hội tạo ra, 19 lần mang bóng tấn công) dưới thời HLV tạm quyền Álvaro Arbeloa đã nhắc nhở mọi người về đẳng cấp của anh: "Khi Bernabéu ủng hộ, cậu ấy không thể bị cản phá", Arbeloa nói. Ông nhấn mạnh Vinicius cần cảm nhận tình yêu và sẽ luôn đá chính nếu sẵn sàng – trái ngược hoàn toàn với Alonso.

Vinicius thừa nhận giai đoạn khó khăn: "Năm qua rất khó khăn, tôi chưa chơi như mong muốn. Tôi muốn ở lại lâu dài. Có nhiều tin đồn về hợp đồng vì còn 1 năm rưỡi, nhưng chúng tôi rất bình tĩnh. Tôi tin tưởng chủ tịch Florentino Pérez, ông ấy tin tôi. Chúng tôi sẽ giải quyết đúng lúc, không vội".

Trên thực tế, tình hình đàm phán gia hạn không có tiến triển kể từ tháng 5-2025. Real Madrid từng đề nghị mức lương cơ bản 20 triệu EUR/năm (tăng từ mức hiện tại khoảng 17 triệu euro của anh), nhưng phía Vinicius cho rằng không đủ, đòi thêm 10 triệu EUR tiền thưởng để tổng gói đạt 30 triệu/năm – ngang tầm Kylian Mbappé (gói của Mbappé cao hơn nhờ phần thưởng thêm ký hợp đồng năm 2024). Madrid từ chối, và đàm phán dừng lại. Mối quan hệ căng thẳng với Alonso khiến khả năng gia hạn "gần như không tồn tại" dưới thời HLV này. Giờ Alonso ra đi, nhiều nguồn tin (ESPN, The Athletic, El Larguero) cho rằng Madrid sẽ sớm nối lại đàm phán trong vài tuần tới, với hy vọng cao về thỏa thuận cuối mùa hoặc năm 2026. CLB coi việc giữ chân anh là ưu tiên hàng đầu cả về thể thao lẫn kinh tế, và đề nghị không có thời hạn hết hạn như trường hợp Sergio Ramos.

Các lựa chọn của Vinicius:

1. Gia hạn và ở lại Real Madrid (lựa chọn khả thi nhất hiện tại): Anh thực sự yêu Madrid, tận hưởng lợi thế thể thao (đội bóng lớn nhất thế giới) và thương mại. Với HLV Arbeloa khen ngợi và cam kết đá chính, cộng thêm màn trình diễn gần đây, đây là kịch bản được ủng hộ mạnh. Phía anh tin Madrid có thể linh hoạt qua tiền thưởng để đạt thỏa thuận. Madrid tự tin sẽ gia hạn đến 2030 hoặc lâu hơn, coi anh là tài sản cốt lõi.

2. Để hợp đồng hết hạn và ra đi tự do năm 2027 (rủi ro cao): Giống Mbappé rời PSG tự do năm 2024, Vinicius (sẽ 27 tuổi) có thể kiếm bộn tiền và tự chọn điểm đến. Tuy nhiên, Florentino Pérez hiếm khi để ngôi sao lớn ra đi tự do – lịch sử với Ronaldo, Ramos cho thấy CLB sẽ ép bán hoặc thuyết phục. Nếu anh cố tình gây sức ép, thì áp lực từ fan, truyền thông và CLB có thể khiến Bernabéu trở thành "địa ngục" mỗi tuần. Madrid có thể buộc bán hè 2026 nếu nghi ngờ ý định ra đi tự do, tránh mất trắng.

3. Chuyển nhượng sang PSG, Premier League hoặc Saudi Pro League: Saudi Pro là lựa chọn "nặng ký" nhất về tiền: Al-Ahli sẵn sàng đề nghị gói lên đến 1 tỷ EUR, liên lạc từ 2024 và duy trì đến nay. Tuy nhiên, Vinicius không ưu tiên vì lý do thể thao – anh muốn tiếp tục đỉnh cao châu Âu. Premier League (Man City, Chelsea) từng liên kết nhưng chưa có tiếp xúc chính thức; PSG cũng quan tâm nhưng chưa có động thái cụ thể.

Tóm lại, tình hình thay đổi tích cực sau khi Alonso ra đi: Vinicius đang hồi sinh dưới Arbeloa, và cả hai bên đều muốn ở lại. Đàm phán có thể sớm khởi động lại, với khả năng cao đạt thỏa thuận nhờ điều chỉnh tiền thưởng. Vinicius giữ thế chủ động, nhưng lịch sử Real Madrid cho thấy họ sẽ không dễ để mất anh tự do. Nếu phong độ tiếp tục bùng nổ, anh sẽ ở vị thế lý tưởng để đàm phán gói hợp đồng xứng tầm – có lẽ là một trong những cầu thủ được trả cao nhất thế giới.

LONG KHANG