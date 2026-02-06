Lookman tỏa sáng ngay trong trận ra mắt Atletico Madrid

Tiền đạo Ademola Lookman đã ghi bàn và kiến tạo trong trận ra mắt Atletico Madrid góp phần làm nên chiến thắng vang dội 5-0 trước Real Betis hôm thứ Năm, đưa đội bóng của HLV Diego Simeone vào bán kết Copa del Rey.

Ademola Lookman ghi bàn và kiến tạo trong trận ra mắt Atletico Madrid.

David Hancko, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann và Thiago Almada cũng ghi bàn cho Atletico, giúp đội bóng tiến vào vòng bán kết mùa thứ 3 liên tiếp. Atletico sẽ cố gắng lọt vào trận chung kết Copa del Rey lần đầu tiên kể từ khi vô địch giải đấu này vào mùa giải 2012-2013. Lễ bốc thăm bán kết - bao gồm cả Barcelona, ​​Athletic Bilbao và Real Sociedad - sẽ diễn ra vào thứ Sáu.

Sau khi Hancko mở tỷ số cho đội khách ở phút thứ 12 và Giuliano Simeone nhân đôi cách biệt ở phút thứ 30, Lookman ghi bàn thắng đầu tiên cho Atletico trong một pha phản công nhanh ở phút thứ 37. “Tôi rất, rất hạnh phúc, rất tự hào khi được ra mắt tối nay, đặc biệt là màn trình diễn của toàn đội”, Lookman chia sẻ, người chỉ có vài buổi tập trước khi được đưa vào đội hình xuất phát. “Rõ ràng là toàn đội, ban huấn luyện và mọi người đã chào đón tôi rất nồng nhiệt. Điều đó giúp tôi dễ dàng hòa nhập”.

Atletico giành chiến thắng vang dội 5-0 trước Real Betis để vào bán kết Copa del Rey.

Griezmann ghi bàn thắng thứ tư ở phút 62 - với đường kiến ​​tạo của Lookman - và Almada ấn định tỷ số cuối cùng ở phút 83. “Lookman đến để giúp chúng tôi và hy vọng chúng tôi có thể giúp cậu ấy để cậu ấy tiếp tục tiến bộ”, HLV Simeone nói về tân binh quan trọng của tháng Giêng. “Cậu ấy có những phẩm chất khác biệt so với các cầu thủ chúng tôi đang có và điều đó sẽ giúp chúng tôi tốt hơn”.

Lookman được ký hợp đồng từ Atalanta vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tiền đạo 28 tuổi người Nigeria đã yêu cầu rời Atalanta vì những lời hứa bị phá vỡ và sự đối xử tệ bạc. Tiền vệ người Mexico, Obed Vargas cũng có trận ra mắt Atletico sau khi được chiêu mộ từ Seattle Sounders. Anh vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 79 thay cho Lookman. Một tân binh khác của Atletico trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, tiền vệ Rodri Mendoza, cũng vào sân ở phút 66. “Chúng tôi luôn mở rộng vòng tay chào đón tất cả những ai đến đây ngay từ đầu”, Griezmann nói. “Chúng ta phải tận hưởng những cầu thủ mới này và hy vọng rằng họ sẽ giúp chúng ta như họ đã làm tối nay”.

Atletico và Betis sẽ gặp lại nhau vào Chủ nhật trong khuôn khổ La Liga, với Atletico là đội chủ nhà. Atletico đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, Betis đứng thứ 5 nhưng kém Atletico đến 10 điểm.

THANH TUẤN