Liverpool vs Man United: Canh bạc “ít Salah, nhiều Wirtz hơn” của Liverpool

Chiếc ghế huấn luyện ở Anfield chưa bao giờ là vị trí dễ ngồi. Thay thế một biểu tượng như Jürgen Klopp — người biến Liverpool thành một cỗ máy chiến thắng và một biểu tượng cảm xúc — là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Nhưng Arne Slot, chiến lược gia người Hà Lan, dường như đang chấp nhận một canh bạc lớn: chuyển đổi chiến thuật sâu rộng, đặt niềm tin vào tương lai với phong cách “nhiều Wirtz và ít Salah hơn”.

Từ di sản Klopp đến cuộc cách mạng của Slot

Sau khi Klopp ra đi, điều đáng ngạc nhiên là Liverpool gần như không thay đổi đội hình. Mùa hè 2024, tân binh duy nhất là Federico Chiesa, người chỉ chơi 108 phút ở Premier League. Slot không đập đi xây lại, mà chọn cách vận hành chiếc “xe Klopp” theo cách của riêng mình. Liverpool của mùa đầu tiên dưới thời ông kiểm soát trận đấu nhiều hơn, thực dụng hơn: tám trận thắng 2-0, đa số trong đó họ “khóa sổ” trận đấu ngay sau khi dẫn trước hai bàn. Điều này không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn giúp đội duy trì thể lực — yếu tố khiến họ ít bị chấn thương hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Điều gây ấn tượng là khả năng điều chỉnh giữa trận của Slot. Từ vòng mở màn tại Ipswich cho tới những tuần cuối mùa, những thay đổi chiến thuật sau giờ nghỉ liên tục mang lại hiệu quả. Dù vậy, phần lớn người hâm mộ đều hiểu: Slot vẫn đang lái chiếc xe được Klopp chế tạo.

Nhưng bóng đá hiện đại không cho phép ai đứng yên. Liverpool buộc phải tiến hóa. Mùa hè 2025, sau một năm xây dựng niềm tin và danh hiệu vô địch Premier League làm “vốn”, Slot mới thật sự bắt đầu cuộc cách mạng. 6 tân binh mới cùng trung vệ trẻ Giovanni Leoni cho thấy quy mô thay đổi là không nhỏ. Một phần động lực đến từ nỗi đau mất mát Diogo Jota – cú sốc tinh thần khiến toàn đội phải thích nghi. Nhưng phần lớn, đây là bước đi tất yếu: Slot cần những quân bài mới để vẽ lại cách chơi.

Từ 4-3-3 sang 4-2-3-1 – và câu hỏi mang tên Wirtz

Liverpool của Slot đang rời xa sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Đội hình 4-2-3-1 được ông thử nghiệm trong giai đoạn đầu mùa giải, xoay quanh tân binh Florian Wirtz. Tuy chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào, nhưng Wirtz lại nằm trong nhóm cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất Premier League – tương tự Jack Grealish. Anh chưa bùng nổ, nhưng dấu hiệu tích cực đã có: tầm nhìn, nhịp chơi và khả năng điều phối giữa tuyến.

Điều khiến giới chuyên môn tò mò là vị trí lý tưởng của Wirtz. Dù từng được thử ở cánh trái, rõ ràng anh được mua về để đá hộ công – vị trí chưa từng tồn tại thực sự trong hệ thống 4-3-3 của Klopp. Nhưng để Wirtz hoạt động đúng nghĩa, Liverpool cần những cầu thủ chạy cánh năng động và hệ thống phòng ngự vững chắc hơn.

Điều này đặt ra nghịch lý: liệu một Liverpool “xoay quanh số 10” có thể chung sống với Mohamed Salah, người vẫn thiên về vai trò tiền đạo cánh tự do? Nếu không, sự thay đổi này có thể là bước dọn đường cho kỷ nguyên hậu Salah.

Điều giúp Slot khác biệt so với những người kế nhiệm “huyền thoại” là ông khởi đầu không phải bằng nỗi sợ, mà bằng danh hiệu, qua đó cho ông thời gian và uy tín để thử nghiệm. Liverpool hiện tại có thể chệch choạc, có thể gây tranh cãi, nhưng ít nhất họ đang dám thay đổi – điều mà Klopp từng làm khi bắt đầu hành trình của riêng mình tại Anfield.

Arne Slot không chỉ đang xây dựng một Liverpool mới. Ông đang thử thách giới hạn của chính mình – và của câu lạc bộ. Nếu thành công, đây sẽ là cuộc tái sinh thực sự, nơi Wirtz thay thế vai trò sáng tạo trung tâm, còn Salah trở thành biểu tượng của quá khứ huy hoàng. Với Slot, đó không chỉ là chiến thuật – đó là canh bạc của một kẻ chiến thắng.

Đối đầu và dự đoán

Liverpool chỉ thua một trong 14 lần đối đầu gần nhất với Manchester United ở Premier League, thắng 7 và hòa 6. Trận thua duy nhất ấy diễn ra tại Old Trafford năm 2022. Còn ở Anfield, Man United đã không thắng kể từ tháng 1-2016, khi Wayne Rooney ghi bàn duy nhất trong kỷ nguyên Jürgen Klopp. Nếu không thắng lần này, Liverpool sẽ trở thành đội thứ hai sau Chelsea (2002–2012) bất bại trước Man United ở 10 trận sân nhà liên tiếp tại giải.

Theo mô hình thống kê của Opta, Liverpool có tới 73,3% khả năng thắng, trong khi Man United chỉ có 11,2% cơ hội rời Anfield với ba điểm. Kịch bản hòa chiếm khoảng 15,5% – cũng là kết quả của hai mùa gần nhất.

Liverpool: Giorgi Mamardashvili, Conor Bradley, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Cody Gakpo, Alexander Isak. Manchester United: Senne Lammens, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw, Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Mason Mount, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko.

LONG KHANG