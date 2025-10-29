Liverpool khốn khổ khi các đối thủ chơi “bóng dài”

Liverpool đã hứng chịu bốn trận thua liên tiếp tại giải vô địch quốc gia lần đầu tiên kể từ tháng 2-2021, và một xu hướng đáng lo ngại đã xuất hiện xuyên suốt mùa giải này. Nhưng liệu nhà đương kim vô địch Premier League có thể tìm ra cách để đối phó với những đường bóng dài hay không?

Mức độ ‘tấn công bóng dài’ đáng báo động

Các đội bóng đang chọn lối chơi bóng dài (dài ít nhất 32 mét, không bao gồm các quả ném biên, ném phát bóng của thủ môn và tạt bóng) để đối đầu với nhà vô địch Premier League mùa này, và ít nhất trong bốn trận đấu gần đây nhất, chiến thuật này đã mang lại hiệu quả tuyệt vời cho họ.

Thực tế là 75 trong số 294 đường chuyền của Man United trong chiến thắng ở tại Anfield là bóng dài. Với tỷ lệ 25,5%, đây là tỷ lệ bóng dài lớn nhất của họ trong một trận đấu Premier League kể từ tháng 12 -2017 đối đầu với Arsenal (27,9%).

Tuy nhiên, đó không phải là trận đấu duy nhất mà Liverpool phải trải qua sự "oanh tạc" như vậy.

Tổng cộng, The Reds đã phải đối mặt với 571 đường chuyền dài tại Premier League mùa này, nhiều hơn ít nhất 46 đường so với bất kỳ đội nào khác, trong khi Bournemouth (525) là đội duy nhất khác thậm chí phải đối mặt với hơn 500 đường chuyền dài. 20,5% tổng số đường chuyền đối phương, đây cũng là tỷ lệ lớn nhất mà bất kỳ đội nào trong giải đấu phải đối mặt trong mùa giải 2025-26. Xét theo từng trận đấu riêng lẻ, ba tổng số bóng dài cao nhất mùa này đều đến trong các trận đấu với Liverpool – 75 đối đầu Man Utd, 71 đối đầu Crystal Palace và 70 đối đầu Bournemouth.

Sau thất bại 2-3 trước Brenford, Slot thừa nhận: “Chắc chắn là các đội có một lối chơi nhất định khi đối đầu với chúng tôi; đó là một chiến lược rất tốt. Chúng tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.”

Ông sẽ cần phải tìm ra câu trả lời sớm, bởi vì rõ ràng đây là điều mà các HLV đối phương đều nhận thức được. Liverpool bắt đầu mùa giải với năm trận thắng ở giải vô địch, nhưng không trận nào thực sự thuyết phục, The Reds thường cần những bàn thắng muộn để giành chiến thắng. Sau đó, kim đã dịch chuyển theo hướng ngược lại, và giờ đây họ đã thua bốn trận liên tiếp.

Liverpool chưa hòa một trận nào mùa này, nhưng chỉ một trong chín trận đấu của họ được thắng cách biệt hơn một bàn (trận thắng ngày khai màn trước Bournemouth). Ngay cả trận đó cũng chỉ kết thúc với tỷ số 4-2 nhờ một pha lập công muộn của Mohamed Salah.

Bốn chiến thắng tiếp theo của họ trước Newcastle, Arsenal, Burnley và Everton đều chỉ là cách biệt một bàn, sau đó là 4 trận thua. Điều đó cho thấy sự khác biệt nhỏ bé đến mức nào. Chuỗi trận này đã khiến họ từ chỗ dẫn trước Arsenal năm điểm ở ngôi đầu bảng, nay đã bị bỏ xa bảy điểm.

Lý do không nằm ở các trung vệ

Mặc dù đối mặt với nhiều bóng dài, Liverpool không bị áp đảo trên không. Họ đã tranh chấp 317 pha không chiến mùa này tại Premier League, thắng 179 lần (56,5%). Chỉ có Everton thắng nhiều hơn (191 trên 352 – 54,3%) trong khi chỉ có Manchester City có tỷ lệ thắng cao hơn (58,4% – 129 trên 221).

Virgil van Dijk đã thắng ít nhất bảy pha không chiến nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Premier League mùa này (46 trên 59 – 78%), trong khi người đá cặp trung vệ của anh là Ibrahima Konaté thắng nhiều thứ ba (35 trên 50 – 70%).

Không phải lúc nào bóng dài cũng trực tiếp dẫn đến cơ hội cho đối thủ – không đội nào thực hiện thành công hơn 29 đường bóng dài chống lại Liverpool tại Premier League mùa này. Nhưng The Reds đang gặp khó khăn trong việc đối phó khi điều đó xảy ra, đặc biệt với một hậu vệ trái mới là Milos Kerkez, và sự luân chuyển không ổn định của các hậu vệ phải ở phía bên kia.

Lý do khiến các đội bóng chọn con đường này có lẽ liên quan đến khả năng gây áp lực tầm cao để giành bóng của Liverpool. Việc Liverpool ghi được số bàn thắng từ nhiều thứ hai có lẽ là nguyên nhân khiến các đối thủ đang cố gắng dập tắt nó từ trong trứng nước.

Và việc dập tắt đó dường như đang hiệu quả. Liverpool đã đạt trung bình 8,1 mỗi trận mùa trước, nhưng sau chín trận đấu trong mùa giải 2025-26, con số đó đã giảm xuống 6,0.

Các đội không muốn trao cơ hội cho Liverpool pressing và giành lại bóng ở khu vực cao, vì vậy họ sẵn sàng đưa bóng dài về phía trước để phủ nhận lợi thế đó, đồng thời kéo giãn sân hoặc ít nhất là tạo thêm công việc cho các trung vệ của The Reds, với những tình huống bóng hai sau đó được tranh chấp.

Lời giải khó khăn cần phải tìm ra

Ngoài ra, Liverpool đã để thủng lưới bảy bàn từ các tình huống cố định mùa này; chỉ Nottingham Forest và West Ham (cả hai đều 10) để lọt lưới nhiều hơn. Nhà vô địch chỉ để lọt lưới 10 bàn từ các tình huống cố định trong cả mùa giải 2024-25. Bao gồm cả một bàn vào thứ Bảy, ba trong số những bàn thua từ tình huống cố định đó đến từ các quả ném biên, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác tại Premier League. Trong cả mùa giải trước, Liverpool chỉ để thủng lưới một lần từ ném biên, mặc dù thực tế là có nhiều quả ném biên dài hơn đáng kể ở giải đấu hàng đầu nước Anh mùa này rõ ràng là một yếu tố.

Arne Slot đã xử lý vấn đề bóng dài như thế nào? 1. Điều Chỉnh Chiến Thuật Arne Slot đã nhiều lần công khai thừa nhận rằng lối chơi phòng ngự lùi sâu kết hợp bóng dài là một "chiến lược rất tốt" để đối phó với phong cách pressing cao và tấn công tốc độ của Liverpool. Ông nhấn mạnh sự khác biệt so với mùa giải trước, khi các đối thủ không sử dụng nhiều bóng dài đến vậy. Trận thắng 5-1 trước Eintracht Frankfurt tại Champions League, nơi Liverpool phải đối mặt với số đường bóng dài ít nhất (38), được một số nhà phân tích cho rằng có liên quan đến việc Slot đã điều chỉnh đội hình. Slot đã thừa nhận rằng ông đã thay đổi một số thứ trong trận đấu đó, nhưng không tiết lộ chi tiết. 2. Tập Trung vào Bóng Hai: Slot nhận thấy rằng mặc dù các trung vệ của Liverpool, đặc biệt là Van Dijk và Konaté, vẫn thắng phần lớn các pha không chiến ban đầu, đội bóng lại thất bại trong việc tranh chấp bóng hai sau đó. Điều này cho thấy giải pháp không nằm ở việc thay đổi các trung vệ mà là ở vị trí tiền vệ và hậu vệ cánh, những người phải nhanh chóng bọc lót và giành lại quyền kiểm soát.

Sau trận thua tại Brentford, đội phó Andy Robertson đã chỉ ra các vấn đề: “Bạn phải chiến đấu để giành quyền kiểm soát. Không ai sẽ chỉ nói, ‘Cứ cầm bóng đi, chúng tôi sẽ cố gắng phòng thủ.’ Không ai làm điều đó. “Họ luôn có một kế hoạch trận đấu chống lại chúng tôi. Tất cả các huấn luyện viên ở Premier League đều rất tài năng, đặc biệt là các đội có cả tuần để chuẩn bị. Họ sẽ có một kế hoạch trận đấu rõ ràng... còn chúng tôi thì hoàn toàn không. Điều đó khiến mọi thứ trở nên rất khó khăn.”

HỒ VIỆT