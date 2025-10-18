Liverpool cập nhật chấn thương trước chuyến làm khách của Man United

Arne Slot đã tiết lộ thông tin mới nhất về tình hình thể lực của Ryan Gravenberch, Ibrahima Konate và Alisson Becker, khi Liverpool chuẩn bị tiếp đón Man United tại Anfield vào Chủ nhật.

Mo Salah, sút bóng trước sự ăn mừng của đồng đội

HLV Arne Slot của Liverpool đã cập nhật tình hình thể lực của ba cầu thủ chủ chốt trước trận đấu với Manchester United tại Anfield. Ryan Gravenberch, người đã bị thay ra trong hiệp 1 trong trận đấu giữa Hà Lan và Phần Lan, đã hoàn toàn bình phục, theo Slot.

"Ryan đã hoàn toàn bình phục, mặc dù chúng tôi vẫn phải tập luyện hai lần. Nhưng nếu bạn hỏi tôi bây giờ thì câu trả lời là cậu ấy đã hoàn toàn bình phục", Slot nói. Ngoài ra, HLV cũng nhấn mạnh phong độ tốt hiện tại của đội tuyển quốc gia Hà Lan, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa Gravenberch và Tijjani Reijnders.

Về trường hợp của Ibrahima Konate, hậu vệ này đã trở lại tập luyện sau khi bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Pháp trước trận đấu với Iceland. "Ibou đã trở lại với chúng tôi, bắt đầu lại các buổi tập và dự kiến ​​sẽ tập luyện cùng chúng tôi hôm nay".

Tình hình của Alisson Becker không mấy khả quan; thủ môn người Brazil đã bị chấn thương trong trận đấu Champions League với Galatasaray trước kỳ nghỉ quốc tế. "Alisson không tập luyện cùng chúng tôi, vì vậy cậu ấy sẽ vắng mặt", Slot khẳng định về khả năng trở lại của thủ môn này.

Huấn luyện viên cũng được hỏi về thời gian hồi phục của Alisson và nhấn mạnh sự khó khăn trong việc ước tính ngày trở lại: "Như tôi vẫn thường nói, rất khó để nói trước bởi vì giai đoạn cuối của quá trình phục hồi luôn có thể mang đến những kết quả tích cực hoặc tiêu cực, nhưng cậu ấy sẽ không thi đấu vào cuối tuần và cả tuần tới nữa."

HOÀNG HÀ