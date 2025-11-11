Lionel Messi úp mở về việc trở lại Barcelona

Lionel Messi âm thầm đến thăm sân vận động đang được cải tạo Spotify Camp Nou.

Messi, trở lại Tây Ban Nha trước khi hội quân cùng đội tuyển Argentina, đã đăng tải lên mạng xã hội những bức ảnh bên trong sân Spotify Camp Nou, nơi anh đã đến tham quan vào Chủ nhật - chỉ hơn 24 giờ sau khi đưa Inter Miami vào vòng tiếp theo của vòng play-off MLS. “Đêm qua, tôi đã trở lại nơi mà tôi nhớ nhung bằng cả trái tim”, anh viết kèm theo những bức ảnh vào thứ Hai. “Đó là nơi tôi vô cùng hạnh phúc, nơi các bạn khiến tôi cảm thấy mình ngàn lần là người hạnh phúc nhất thế gian. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể trở lại, và không chỉ để nói lời tạm biệt với tư cách một cầu thủ, điều mà tôi chưa bao giờ có cơ hội làm được...”.

Cầu thủ 8 lần giành Quả bóng vàng đã dành phần lớn sự nghiệp của mình tại Barca trước khi vội vã rời đi để đến Paris Saint-Germain vào năm 2021 do những khó khăn tài chính của CLB xứ Catalan. Kết quả là - và một phần cũng do những hạn chế do Covid được áp dụng vào thời điểm đó - cầu thủ giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất của Barca đã không thể nói lời tạm biệt một cách trọn vẹn. Trong 17 năm khoác áo đội một Barca, Messi đã ghi 672 bàn sau 778 lần ra sân, giành 34 danh hiệu - bao gồm 10 chức vô địch La Liga và 4 chức vô địch Champions League.

Messi vừa gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến năm 2028.

Chủ tịch Joan Laporta đã lên tiếng về mong muốn đưa Messi trở lại cho một trận đấu tri ân, cho rằng đó sẽ là cách hoàn hảo để khánh thành sân Camp Nou mới, nơi đã bị đóng cửa để tái phát triển từ năm 2023. “Đó sẽ là một cách tuyệt vời để mở cửa sân vận động, với 105.000 chỗ ngồi và bày tỏ lòng kính trọng với Leo”, Laporta nhắc lại với các phóng viên sau buổi tập mở trước 23.000 người hâm mộ tại Camp Nou tuần trước. “Tất nhiên, điều đó luôn phụ thuộc vào mong muốn của phía Messi. Trước đó cũng có cuộc bầu cử Chủ tịch, nhưng nếu tôi vẫn là Chủ tịch, tôi rất mong điều đó xảy ra”.

Công trình tại Camp Nou vẫn đang được tiến hành. Barca hiện có giấy phép tổ chức các trận đấu với 25.991 khán giả, nhưng hy vọng sẽ xin được giấy phép để tăng sức chứa lên 45.401 vào cuối tháng này, khi đó họ sẽ trở lại sân vận động sau hơn 2 năm thi đấu tại sân Olympic ở thành phố. Khi việc cải tạo hoàn tất, dự kiến ​​sẽ diễn ra vào năm 2027, sức chứa sẽ tăng lên 105.000 người - cũng là sân có sức chứa lớn nhất châu Âu.

