Lionel Messi kiến tạo 2 bàn, Argentina đè bẹp Puerto Rico

Lionel Messi có 2 pha kiến tạo giúp đương kim vô địch thế giới Argentina đánh bại Puerto Rico 6-0.

Trận đấu này ban đầu dự kiến ​​diễn ra vào thứ Hai tại Chicago (Mỹ), trước khi ban tổ chức quyết định dời địa điểm vào tuần trước. Các quan chức ở Chicago cho biết nguyên nhân là do doanh số bán vé thấp. Sân vận động Chase của Inter Miami đã được chọn thay thế, tuy nhiên, việc thay đổi địa điểm gấp gáp, và vì có sự góp mặt của đội tuyển chỉ xếp hạng 155 thế giới là Puerto Rico - đội thậm chí còn có một số cầu thủ đại học trong đội hình - không khiến tình hình cải thiện nhiều. Vé đã được bán vài giờ trước trận đấu với giá thấp nhất là 25 USD, một điều hiếm thấy đối với bất kỳ trận đấu nào có sự góp mặt của Messi. Sân vận động cũng chỉ lấp đầy một nửa khán giả khi bắt đầu trận đấu, mặc dù nó đã được lấp đầy hơn một chút khi trận đấu diễn ra…

Nhưng với những ai có mặt trên sân đều mang cảm giác hài lòng khi chứng kiến Messi tỏa sáng. Siêu sao 38 tuổi của Inter Miami đã tung pha kiến ​​tạo nhanh cho Gonzalo Montiel ghi bàn nâng tỷ số 2-0 trong hiệp một, sau đó có đường chuyền ngược đẹp mắt tạo điều kiện cho Lautaro Martinez ghi bàn thắng thứ 2 của cá nhân ở phút 83. Alexis Mac Allister cũng đã ghi 2 bàn cho Argentina, và đội tuyển hạng 3 thế giới cũng được hưởng lợi từ một bàn phản lưới nhà vào giữa hiệp 2.

Dấu ấn khác của Messi trong trận này là việc anh trở thành người giữ kỷ lục mọi thời đại về kiến tạo bàn thắng ở cấp độ quốc tế. Đội trưởng Argentina đã có pha kiến tạo thứ 59 sau 195 trận trong sự nghiệp quốc tế, vượt qua huyền thoại người Mỹ, Landon Donovan với 58 pha kiến ​​tạo sau 157 trận (theo thống kê của Liên đoàn bóng đá Mỹ)...

Trận đấu này là một phần trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển số 1 vòng loại Nam Mỹ Argentina cho World Cup 2026, giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada vào năm tới - từ ngày 11-6 đến ngày 19-7.

