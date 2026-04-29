Liên đoàn Bóng đá châu Á tổ chức đại hội tại Canada

Đại hội AFC lần thứ 36 năm 2026 đã chính thức khai mạc vào sáng 29-4. Điều đáng chú ý là nước chủ nhà của Đại hội lần này không thuộc khu vực châu Á mà được AFC chọn diễn ra tại Vancouver (Canada). Đại hội tiến hành dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Ông Trần Quốc Tuấn (giữa) – Ủy viên Ban thi đấu FIFA, Ủy viên thường vụ AFC, Chủ tịch VFF cùng ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng thư ký VFF tại Đại hội AFC.

Đoàn đại biểu LĐBĐ Việt Nam (VFF) tham dự có Chủ tịch Trần Quốc Tuấn; Phó chủ tịch Trần Anh Tú và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú.

Đại hội AFC lần thứ 36 sẽ tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo của kiểm toán viên cho năm 2025 – năm mà AFC đã tổ chức thành công 16 giải đấu, trong đó có các giải cấp CLB được cải tổ toàn diện, mang tính đột phá.

Bên cạnh đó, các Liên đoàn thành viên của AFC, tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, sẽ tiến hành thông qua ngân sách của AFC cho các năm 2027 và 2028. Đây được xem là bước chuyển hướng chiến lược, tập trung vào các khoản đầu tư có tác động lớn nhằm hiện thực hóa tầm nhìn và sứ mệnh phát triển đầy tham vọng của AFC.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng sẽ được cập nhật toàn diện về các chương trình trọng điểm của AFC trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển, kỹ thuật và công tác trọng tài. Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa sẽ nhấn mạnh tinh thần vượt khó và sự kiên cường của các Liên đoàn thành viên trong một năm đầy thách thức nhưng vẫn đạt được nhiều cột mốc quan trọng.

