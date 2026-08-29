Bóng chuyền

Lịch thi đấu giải vô địch nữ châu Á 2026 ngày 29-8

SGGPO

Hôm nay, 2 trận bán kết của giải sẽ diễn ra và những đội xuất sắc nhất có cơ hội vào chung kết hướng đến ngôi vô địch cho mình.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản góp mặt bán kết giải châu Á năm nay (Ảnh: FIVB)
Đội tuyển bóng chuyền nữ Nhật Bản góp mặt bán kết giải châu Á năm nay (Ảnh: FIVB)

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã dừng bước tại Giải vô địch châu Á 2026. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn tập trung theo dõi các cuộc so tài bán kết và chung kết tại Thiên Tân (Trung Quốc).

Hai trận bán kết tại giải được xác định là Nhật Bản - Thái Lan và Trung Quốc – Iran.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Iran trở thành bất ngờ lớn nhất giải năm nay khi thắng Indonesia trong tứ kết và giành suất bán kết.

Đây là lần đầu, Đội tuyển bóng chuyền nữ Iran vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Á. Đối thủ của họ ở bán kết là chủ nhà Trung Quốc đang giữ phong độ cao đồng thời là ứng cử viên của ngôi vô địch.

Tuy nhiên, cơ hội chiến thắng giữa 2 đội vẫn chia đều. Chỉ khi trận đấu kết thúc, tỷ số chung cuộc mới được xác định. Người hâm mộ chờ đợi một bất ngờ được cầu thủ nữ Iran tạo ra. Trận bán kết sẽ tổ chức lúc 19 giờ (theo giờ Việt Nam).

Trước đó, trận bán kết giữa đội nữ Nhật Bản và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 16 giờ 15. Đây là trận bán kết tái hiện lại cuộc so tài bán kết Giải vô địch châu Á năm 2023. Lúc đó, Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã thắng 3-2, sau đó vào chung kết và giành ngôi vô địch.

Năm nay, giới chuyên môn tin rằng trình độ giữa đội nữ Nhật Bản và Thái Lan là cân bằng nên cuộc thi đấu sẽ giằng co hấp dẫn.

Lịch thi đấu ngày 29-8:

16h15: Nhật Bản – Thái Lan (Bán kết 1)

19h00: Trung Quốc – Iran (Bán kết 2)

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MINH CHIẾN

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