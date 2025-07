Leylah Fernandez đăng quang DC Open, giành danh hiệu lớn nhất sự nghiệp

Cựu Á quân của US Open - Leylah Fernandez (Canada, hạng 24 WTA) mới vừa đánh bại Anna Kalinskaya (Nga, hạng 31 WTA) với điểm số 6-1, 6-2 chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ của trận đấu chung kết DC Open. Đây là danh hiệu WTA 500 đầu tiên, danh hiệu lớn nhất sự nghiệp của cô.

Fernandez vô địch DC Open

Chiến thắng này đã khép lại 1 tuần lễ thi đấu đầy cảm xúc cho Fernandez, tay vợt từng lọt vào chung kết US Open hồi 2021, người đã đánh bại Hạt giống số 1 Jessica Pegula và cả Cựu vô địch Wimbledon Elena Rybakina ở trên con đường giành danh hiệu thứ 4 trong sự nghiệp.

Ngay từ đầu trận đấu, Fernandez đã chơi áp đảo đối phương, liên tục dồn ép đối thủ ở khu vực vạch vôi cuối sân - và săn đuổi hầu như mọi đường bóng. Nhưng khi chiến thắng đã trong tầm mắt, với điểm số 4-1 trong ván đấu thứ 2, Fernandez chợt trở nên khá căng thẳng!

Cô đã để thua đến 2 điểm đầu tiên trong lượt cầm giao bóng của mình. Ngay ở thời điểm đó thì các BLV của Tennis Channel đã phải đề cập đến: “Những diễn biến phức tạp khó tránh khỏi”. Tuy nhiên, hết thảy mọi lo lắng đã tan biến khi Fernandez tăng tốc và thắng đến 4 điểm liên tiếp...

Một kết quả mỹ mãn sau quãng thời gian sa sút phong độ đến rất tội nghiệp. Fernandez vốn đã bước đến giải đấu tại Washington DC trong một tâm trạng ngổn ngang khi không giành nổi 1 danh hiệu nào ở trong suốt gần 2 năm vừa qua. Thành tích của cô ở Grand Slam cũng tệ.

Nhưng giữa cái nóng và độ ẩm ngột ngạt cùng mặt sân cứng phù hợp với lối chơi của mình, cô đã đánh bại hàng loạt tay vợt nổi tiếng thế giới, mang lại màn trình diễn thăng hoa - khiến cho người ta lại nhớ đến câu chuyện nhiệm màu ở Flushing Meadows hồi 4 năm về trước.

Danh hiệu DC Open là ngôi vô địch thứ 4 trong sự nghiệp của Leylah, và cũng là chiến thắng đầu tiên của cô kể từ khi đăng quang ở Hồng Kông hồi năm 2023. Chiến thắng này giúp cho Leylah bỏ túi gần 200 ngàn USD tiền thưởng và 500 điểm thưởng trên BXH của WTA.

Kết quả này giúp Fernandez trang bị lại sự tự tin, rằng chuyến hành trình lọt đến trận chung kết và giành vị trí Á quân ở US Open thời xưa không phải là “câu chuyện tình cờ ngẫu nhiên” - rằng cô vẫn còn năng lực tranh đấu với những tay vợt hàng đầu để giành danh hiệu lớn.

Cũng trải nghiệm sự chật vật sau US Open 2021 như Emma Raducanu, Leylah chia sẻ với trang chủ của WTA khoảng 1 tiếng sau trận: “Chủ yếu là do sự kỳ vọng của chính bản thân tôi. Tôi chơi một thứ quần vợt tuyệt vời ở New York, rất nhiều cú đánh của tôi đi đúng ý”.

“Đến một thời điểm nào đó, sau năm 2021 đáng nhớ, quả thật là tôi đã hơi lơ là. Công bằng mà nói, HLV (và cũng là cha của cô, ông Jorge) đã cảnh báo tôi về điều đó, nhưng lúc đó thì tôi còn quá ngây thơ để tin vào những gì ông nói”, Fernandez tâm sự tận đáy lòng suy nghĩ của cô.

“Cũng để nói rằng: “Không, tôi vẫn phải tiếp tục làm việc, tôi phải tiếp tục giành lấy vị trí của mình. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng từ giờ trở đi. Vậy nên, sau giải US Open 2021, thật khó để vượt qua điều đó. Và vẫn khó khăn, bởi vì chúng tôi vẫn còn bị ràng buộc bởi kết quả đó cho đến khi cả 2 cùng có kết quả tốt khác”.

“Việc giành được danh hiệu này không chỉ tuyệt vời cho sự tự tin và niềm tin vào bản thân mình, mà còn cho cả đội của tôi và gia đình nữa. Vài năm vừa qua, chúng tôi đã trải qua rất nhiều khoảnh khắc khó khăn”, Fernandez chia sẻ một cách chân thật quá khứ 2 năm qua...

“Chiếc cúp này cho thấy họ đã chiến đấu nhiều như thế nào. Và cho tôi thấy nếu họ có thể vượt qua khó khăn, tôi cũng có thể làm được điều đó trong một trận đấu quần vợt nhỏ với một quả bóng bật lại về phía mình. Đó chính là mục tiêu và tinh thần”, Fernandez cho biết.

Đ.Hg.