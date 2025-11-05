Lewandowski tuyên bố mùa giải với anh “giờ mới bắt đầu”

Robert Lewandowski hồi phục chấn thương và sẵn sàng bùng nổ trở lại cùng Barcelona.

Ngôi sao 37 tuổi người Ba Lan đã phải vật lộn với chấn thương ở đùi, anh đã bỏ lỡ vài tuần đầu của mùa giải và chỉ ra sân lần đầu tiên vào giữa tháng 9. Sự trở lại sau đó không suôn sẻ, khiến Lewandowski phải vắng mặt trong trận thua 1-2 tại Real Madrid ở trận El Clasico hồi cuối tháng 10. Chân sút chủ lực của nhà vô địch Tây Ban Nha cũng chỉ vào sân thay người hôm Chủ nhật trong trận thắng Elche tại La Liga.

Trong thời gian qua, HLV Hansi Flick đã luân phiên sử dụng Lewandowski với Ferran Torres trong thời gian cựu tiền đạo của Bayern Munich đang hồi phục thể lực. Nhưng giờ chân sút ghi 105 sau 157 trận cho Barca đã sẵn sàng dẫn dắt hàng công. “Điều quan trọng nhất là thể lực của tôi tốt - mùa giải này tôi đã gặp 2 chấn thương, vì vậy tôi nghĩ mùa giải của tôi giờ mới bắt đầu thôi”, Lewandowski phát biểu trong một cuộc họp báo trước trận gặp Club Brugge. “Trước đây tôi gặp vấn đề, nhưng cuối cùng tôi luôn nghĩ về đội bóng và muốn giúp đỡ đội bóng. Khi bạn có nhiều trận đấu trong mùa giải, điều quan trọng là bạn phải kết thúc mùa giải với thể trạng tốt”.

Lewandowski thừa nhận cảm thấy bất thường khi không được đá chính thường xuyên trong mùa giải này, sau khi đóng vai trò quan trọng trong ‘cú ăn ba’ quốc nội năm ngoái. “Với tôi, mọi thứ có chút khác biệt sau 2 chấn thương, nhưng tôi đã tập luyện rất tốt trong vài tuần qua”, Lewandowski nói. “Khi tập luyện, tôi thấy mình đang ở một đẳng cấp rất cao. Nếu chúng tôi chơi như một tập thể, chúng tôi luôn rất nguy hiểm cho mọi đối thủ, và nếu chúng tôi chơi như một tập thể, chúng tôi có thể giành được các danh hiệu”.

Có kinh nghiệm và đẳng cấp Lewandowski trên sân cũng là điều tốt cho Barcelona.

Ngôi sao chạy cánh trái Raphinha cũng đã phải ngồi ngoài trong vài tuần. Điều đó đã giúp Marcus Rashford có cơ hội ra sân thường xuyên trong thời gian được cho mượn từ Man.United. “Tôi luôn thấy Marcus có rất nhiều tiềm năng và ngay từ ngày đầu tiên ở CLB, tôi đã thấy cậu ấy là một cầu thủ có thể giúp ích cho chúng tôi rất nhiều”, Lewandowski mong chờ sự kết hợp mới mẻ này. “Với Marcus, chúng tôi mạnh hơn, và cậu ấy không chỉ ghi bàn mà còn kiến ​​tạo rất nhiều, và chúng tôi cần điều đó”.

Trong khi đó, HLV Flick khen ngợi sự nỗ lực của Lewandowski để nhanh chóng hồi phục sau khi bị rách cơ đùi trái vào giữa tháng 10. “Tôi đã làm việc với Robert trong hơn 4 năm, tôi chưa từng có cầu thủ nào chuyên nghiệp hơn cậu ấy”, nhà cầm quân người Đức nói. “Khi Robert bị chấn thương, tôi đã nói có thể cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu năm tuần, nhưng tôi không biết cậu ấy có gì trong DNA, cậu ấy luôn có thể trở lại sớm hơn”.

Vị HLV 60 tuổi tin tưởng sự trở lại của Lewandowski có thể giúp đội trở lại đỉnh cao sau khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ. “Khi Dani Olmo và Lewandowski trở lại tập luyện, mọi thứ đã ở một đẳng cấp khác. Chúng tôi cần những cầu thủ này đạt đến đẳng cấp cao nhất. Cần có thời gian để mọi thứ trở lại đúng hướng”.

