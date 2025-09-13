Leverkusen thắng trận đầu tiên kể từ khi Ten Hag bị sa thải

Alejandro Grimaldo ghi bàn từ hai quả đá phạt và Bayer Leverkusen đánh bại Eintracht Frankfurt đang có phong độ cao với tỷ số 3-1 vào thứ Sáu, ghi chiến thắng đầu tiên tại Bundesliga đồng thời mang về cho tân HLV Kasper Hjulmand một khởi đầu thuận lợi.

HLV Kasper Hjulmand khởi đầu thuận lợi khi Leverkusen đánh bại Eintracht Frankfurt 3-1.

Hjulmand chỉ dẫn dắt Leverkusen được vài ngày sau khi Erik ten Hag bất ngờ bị sa thải chỉ sau hai vòng đấu đầu tiên mùa giải mới. Chiến thắng này chắc chắn vực dậy tinh thần của Leverkusen, khi xét trong bối cạnh đội phải chơi với 10 người trong nửa giờ cuối cùng sau khi đội trưởng Robert Andrich bị đuổi khỏi sân, trước khi rời sân với chỉ 9 người khi Ezequiel Fernandez cũng bị đuổi khỏi sân trong thời gian bù giờ.

“Tôi rất tự hào về các chàng trai. Tôi nghĩ họ đã rất kiên cường và rất khó bị đánh bại”, Hjulmand nói. “Chúng tôi rất muốn giành chiến thắng này. Thật khó để chơi với 10 người, cũng khó để chơi với chín người, nhưng có rất nhiều cá tính, rất nhiều sức mạnh. Và cũng rất nhiều chất lượng. Chúng tôi muốn cải thiện - có rất nhiều điều chúng tôi có thể làm tốt hơn. Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được cá tính và tinh thần đó. Và sau một khởi đầu khó khăn, đây chính là điều chúng tôi cần để có được nhiều năng lượng và niềm tin vào những gì mình làm. Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng tối nay”.

Cựu vô địch 2024 khởi đầu nhanh chóng. Grimaldo đã có một cú đá phạt tuyệt đẹp chỉ sau 10 phút. Quả phạt đền của Patrik Schick nâng tỷ số lên 2-0 ngay trước khi hiệp một kết thúc, sau khi Nathan Tella bị đội trưởng Frankfurt Robert Koch phạm lỗi. Can Uzun đã đe dọa làm giảm sự lạc quan của người hâm mộ đội nhà khi anh rút ngắn tỷ số còn 1-2 vào đầu hiệp hai, nhưng không có sự lội ngược dòng nào diễn ra, ngay cả sau khi Andrich bị đuổi khỏi sân vì thẻ vàng thứ hai ở phút 59.

Alejandro Grimaldo tỏa sáng giúp Leverkusen ghi chiến thắng đầu tiên tại Bundesliga.

Đội chủ nhà đã suýt có bàn thắng thứ ba sau cú sút trúng xà ngang của hậu vệ Nnamdi Collins, trước khi Grimaldo ghi bàn thắng thứ hai trong thời gian bù giờ bằng một cú đá phạt tuyệt vời khác. “Tôi không biết nữa. Tôi rất vui khi được giúp đỡ đội bóng. Tôi đã tập luyện đá phạt nhiều năm rồi”, Grimaldo nói. “Đây là kết quả tuyệt vời. Tôi rất tự hào về bản thân khi đã giúp đội bóng ghi được hai bàn thắng này và giành chiến thắng”.

Không khí nhẹ nhõm bao trùm BayArena sau khởi đầu mùa giải đầy biến động. Ten Hag được chọn để xây dựng lại đội hình sau một mùa hè biến động, khi HLV Xabi Alonso rời đi để đến Real Madrid, cùng rất nhiều trụ cột của đội hình vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức năm 2024. Tuy nhiên, vị chiến lược gia giàu kinh nghiệm người Hà Lan đã không thể khẳng định được uy quyền của mình, với những cầu thủ phớt lờ chỉ dẫn của ông và tranh cãi với nhau trong trận hòa 3-3 với Werder Bremen vào ngày 30-8.

Ten Hag bị sa thải và thay thế bằng Hjulmand, người chỉ có hai buổi tập để chuẩn bị cho trận đối đầu Frankfurt - một trong 3 đội toàn thắng sau hai trận đầu tiên. Cựu HLV đội tuyển Đan Mạch - người có kinh nghiệm trước đây tại Bundesliga không mấy thành công khi dẫn dắt Mainz mùa giải 2014-15, và đã thất nghiệp hơn một năm kể từ khi Đan Mạch bị loại khỏi vòng 16 đội Euro 2024.

“Tôi ở đây để giúp họ”, Hjulmand nói. “Tôi ở đây để giúp đội bóng, tôi ở đây để giúp các cá nhân... bởi vì họ thi đấu - còn tôi thì không. Tôi cố gắng giúp đội bóng phát triển, chịu trách nhiệm và nhìn nhận lẫn nhau. Đó là các cầu thủ. Họ nên được khen ngợi vì trận đấu này, bởi vì họ thi đấu. Trận đấu thuộc về các cầu thủ”.

Trong khi Schick nói về tân HLV của mình: “Ông ấy thực sự rất dễ mến. Tôi nghĩ ông ấy rất thẳng thắn, và ông ấy đã chỉ bảo chúng tôi những điều đơn giản. Và giờ đây, tất nhiên, với nhiều thời gian hơn, chúng tôi bắt đầu bổ sung thêm nhiều điều... Chúng tôi không thể khởi đầu tốt hơn với HLV mới”.

LINH SƠN