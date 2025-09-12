Leverkusen liệu “đổi vận” sau quyết định gây sốc với Ten Hag?

Bayer Leverkusen lại khởi đầu với HLV mới sau hai trận đấu dưới thời Erik ten Hag. Sau khi cựu HLV của Ajax và Man.United bị sa thải chỉ sau hai trận Bundesliga, người thay thế Kasper Hjulmand sẽ ra mắt vào thứ Sáu tiếp đón Eintracht Frankfurt đang thăng hoa.

Tân HLV Kasper Hjulmand sẽ ra mắt khi cùng Leverkusen tiếp đón Eintracht Frankfurt.

Về lý thuyết, Leverkusen tiếp đón Frankfurt là một trận đấu cân bằng. Tuy nhiên, tân HLV Hjulmand có nhiệm vụ phải xây dựng lại đội hình với hàng loạt tân binh của Leverkusen, điều mà người tiền nhiệm Ten Hag không thể làm tốt một cách nhanh chóng. Cựu HLV đội tuyển quốc gia Đan Mạch cũng cần phải chấn chỉnh thái độ của các cầu thủ. Trận đấu gần nhất chứng kiến ​​các cầu thủ phớt lờ mệnh lệnh của Ten Hag và tranh cãi trên sân. Ngoài ra, thách thức còn đến từ đối thủ Frankfurt, một trong ba đội vẫn toàn thắng sau hai lượt trận đầu tiên. Sau khi Hjulmand vượt qua giai đoạn khó khăn này, tuần tới sẽ là trận đấu đầu tiên của ông tại Champions League sau 13 năm.

Nhà đương kim vô địch Bayern Munich là đội toàn thắng khác, và đang dẫn đầu bảng nhờ vào hiệu số bàn thắng hoàn toàn vượt trội. Hùm xám đã ghi đến 9 bàn sau hai trận, trong đó Michael Olise và Harry Kane mỗi ngươi đóng góp ba bàn, và đội khách Hamburg vào thứ Bảy này là cơ hội tốt để họ ghi thêm bàn nhiều thắng nữa. Trở lại Bundesliga sau bảy năm, Hamburger dù đã giành một điểm nhưng họ vẫn đang tìm kiếm… bàn thắng đầu tiên tại giải đấu hàng đầu kể từ năm 2018. Vậy nhưng, đối đầu với Bayern không phải là việc ghi bàn, mà là cách Hamburg hạn chế thiệt hại như thế nào.

Ngăn cản Michael Olise và Harry Kane là nhiệm vụ quá sức với đội khách Hamburg.

Mặc dù vậy, cũng có những dấu hiệu bất ổn tại Bayern, sau những bình luận thẳng thắn của Uli Hoeness - cựu Chủ tịch và là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Bayern - về tính chất “nhạy cảm” của thành viên Hội đồng quản trị phụ trách thể thao, Max Eberl. Những bình luận của Hoeness trên một chương trình truyền hình, cáo buộc vị này muốn chi tiêu nhiều hơn khả năng chi trả của Bayern, đã làm dấy lên đồn đoán về tương lai của Eberl với tư cách người phụ trách chuyển nhượng của CLB.

Ở các diễn biến khác. Trái ngược với Hamburg, tân binh Cologne đang gây sốc với 2 trận toàn thắng. Đội bóng mới lên hạng đang cố gắng duy trì chuỗi trận ấn tượng trước chủ nhà Wolfsburg vào thứ Bảy. Tuy nhiên Wolfsburg chắc chắn mong muốn duy trì khởi đầu bất bại của mình (4 điểm). Wolfsburg vừa gây bất ngờ cho nhiều người khi ký hợp đồng với tiền vệ kiến ​​tạo người Đan Mạch, Christian Eriksen vào thứ Tư. Vẫn chưa rõ trận đấu vào thứ Bảy này có phải là quá sớm để anh ra mắt hay không.

Borussia Dortmund - đội khởi đầu tốt với một chiến thắng và một hòa, đang xếp vị trí thứ tư - hy vọng chào đón hậu vệ Nico Schlotterbeck trở lại, khi anh tập luyện cùng đội trong tuần này sau năm tháng điều trị chấn thương sụn chêm ở đầu gối. Tuy nhiên, tân binh Fabio Silva vẫn chưa thể ra sân cho Dortmund vì chấn thương.

Tiền vệ Nadiem Amiri của Mainz 05 đã được khen ngợi rất nhiều sau khi ghi bàn thắng quan trọng cho tuyển Đức trong chiến thắng trước Bắc Ailen. Anh được kỳ vọng sẽ giúp CLB của mình giành chiến thắng đầu tiên khi tiếp đón RB Leipzig vào thứ Bảy…

PHI SƠN