Leny Yoro hy vọng sẽ trả thù trận thua chung kết Europa League trước Tottenham

Leny Yoro (phải, Man United) tranh bóng với Dominic Solanke (Tottenham) trong trận chung kết Europa League

Man United hiện đang có chuỗi 4 trận bất bại, với 3 chiến thắng trong số đó, và sẽ tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng nếu thắng tại sân vận động Tottenham Hotspur.

Đây là trận đấu đầu tiên giữa hai đội kể từ trận chung kết Europa League, nơi Tottenham giành chiến thắng 1-0, và Yoro đã kêu gọi đội bóng của mình tạo ra một kết quả khác biệt trong lần này. "Mọi người đều biết những gì đã xảy ra trong trận chung kết, vì vậy tôi nghĩ trận đấu này có thể là một trận đấu tốt để chúng tôi chứng minh rằng có lẽ trận chung kết (có thể) đã có một kết quả khác", cầu thủ người Pháp phát biểu với giới truyền thông. "Trận đấu với Tottenham này sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi... để (xếp) vào top đầu bảng xếp hạng".

Man United đã kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15, vị trí thấp nhất của họ kể từ mùa giải 1989–90, và giành được ít điểm nhất trong một mùa giải đỉnh cao kể từ lần cuối cùng họ xuống hạng là vào mùa giải 1973–74.

Trước khi gia nhập United vào mùa hè năm 2024, Yoro đã được đồn đoán sẽ chuyển đến gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid, và bất chấp nỗi thất vọng lớn của mùa giải trước, chàng trai trẻ này vẫn lạc quan về triển vọng chung của câu lạc bộ. "Tôi chưa bao giờ có cảm giác hối tiếc như vậy", anh nói. "Chúng tôi không muốn có bất kỳ điều gì tồi tệ trong đội bóng. Vì vậy, hãy tập trung vào đội bóng, đừng gây ra bất kỳ sự ồn ào nào. Hãy nói chuyện với mọi người, hãy giữ mối quan hệ tốt đẹp. Chúng ta không thể xây dựng một thứ gì đó với năng lượng, bầu không khí hay tính cách tồi tệ. Tôi nghĩ CLB đang làm tốt việc này."

Yoro vẫn quyết tâm giúp CLB trở lại đấu trường châu Âu mùa giải tới. "Khi bạn ở Manchester United, bạn cần phải chơi ở châu Âu. Điều thực sự quan trọng đối với chúng tôi trong năm nay là đạt được điều này, và điều này nằm trong tâm trí của tất cả mọi người".

HOÀNG HÀ