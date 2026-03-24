Lãnh đạo VFF gặp gỡ, động viên đội tuyển U19 Việt Nam

Chiều 23-3, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cùng Phó Chủ tịch Trần Anh Tú đã có buổi gặp gỡ, động viên đội tuyển U19 Việt Nam, hiện đang tập trung tập luyện hướng tới giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U20 châu Á 2027.

Ông Trần Quốc Tuấn và ông Trần Anh Tú gặp gỡ, động viên đội tuyển U19 Việt Nam trên sân tập chiều 23-3.
Phát biểu tại buổi gặp, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các đội tuyển trẻ trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam. Theo đó, U19 là lực lượng kế cận trực tiếp của U23 và đội tuyển quốc gia, đóng vai trò nền tảng trong quá trình chuẩn bị cho các đấu trường lớn như SEA Games hay các kỳ vòng loại châu lục. VFF sẽ tổ chức nhiều đợt tập trung trong năm nhằm tạo điều kiện tối đa cho công tác tuyển chọn, đánh giá và hoàn thiện lực lượng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo VFF gửi lời chào mừng tới các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt mới và các cầu thủ Việt kiều, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật và trách nhiệm khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Ông Trần Quốc Tuấn kỳ vọng các cầu thủ sẽ nhanh chóng hòa nhập, hỗ trợ lẫn nhau, phát huy tối đa năng lực để hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao trong năm 2026.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, HLV trưởng Yutaka Ikeuchi bày tỏ sự đồng tình với những định hướng của lãnh đạo VFF, đồng thời khẳng định Ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ nỗ lực xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt nhất, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

LÊ ANH

Từ khóa

Yutaka Ikeuchi Trần Quốc Tuấn Kế cận U19 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Năm 2026 U23 Chiến lược phát triển Đội tuyển quốc gia Việt kiều

