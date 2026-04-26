Lan tỏa thông điệp sở hữu trí tuệ tại giải chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026

Sáng 26-4, tại Công viên Biển Đông (TP Đà Nẵng), ngày thi đấu chính thức của Giải chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026 - Quán quân 21 đã diễn ra sôi động, thu hút hàng ngàn VĐV trong và ngoài nước tham gia.

Các VĐV xuất phát tại Công viên Biển Đông

Giải do Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26-4) với chủ đề năm 2026 “IP and Sports: Ready, Set, Innovate” do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới công bố.

Sự kiện thu hút gần 8.000 VĐV tham gia tranh tài ở ba cự ly gồm 5km, 10km và 21km (bán marathon). Cự ly dài nhất của giải là bán marathon (21,09km) – cự ly được đánh giá vừa đủ thử thách nhưng vẫn phù hợp với đông đảo runner. Đây cũng là nội dung trọng tâm, nơi tôn vinh những vận động viên xuất sắc và ghi nhận các thành tích nổi bật của mùa giải.

Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới tại Việt Nam, góp phần lan tỏa nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thể thao và công nghiệp sáng tạo, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng.

Giải chạy thu hút gần 8.000 VĐV tham gia

Đại diện Ban tổ chức cho biết, thông qua giải chạy, đơn vị hướng đến nâng cao nhận thức xã hội về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thể thao; khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong tổ chức sự kiện; đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo gắn với thể thao.

Với quy mô gần 8.000 vận động viên tham gia, cùng lượng lớn du khách và cộng đồng runner, sự kiện góp phần thúc đẩy lối sống lành mạnh, phát triển phong trào thể thao quần chúng; đồng thời quảng bá hình ảnh Đà Nẵng – điểm đến năng động, thân thiện, giàu tiềm năng phát triển du lịch thể thao.

PHẠM NGA