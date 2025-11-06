Lamine Yamal phản bác tin đồn về chấn thương

Lamine Yamal tuyên bố đã có rất nhiều “dối trá” về chấn thương háng của anh.

Yamal, 18 tuổi, đã bỏ lỡ 7 trận đấu cho CLB và đội tuyển quốc gia đầu mùa giải này vì vấn đề ở xương mu. Một số thông tin cho rằng Yamal có thể cần phẫu thuật. Nhưng anh đã đá chính trong 5 trận đấu gần nhất của Barca, và cầu thủ tuổi teen này không hề có dấu hiệu chấn thương nào tại Club Brugge, nơi anh đã ghi một bàn thắng solo tuyệt đẹp và kiến ​​tạo một bàn thắng khác. “Tôi hoàn toàn ổn”, Yamal nói với các phóng viên sau trận đấu. ‘Tôi cố gắng không suy diễn. Người ta đã nói rất nhiều về chấn thương của tôi và rằng tôi rất buồn. Tất cả đều là dối trá. Tôi muốn nỗ lực hết mình để trở lại đẳng cấp này, nơi tôi cảm thấy tốt nhất và tận hưởng niềm vui nhất”.

Barca đã bị dẫn trước 3 lần trong một trận đấu đầy kịch tính tại sân vận động Jan Breydel, nhưng nhà vô địch Tây Ban Nha đã đáp trả bằng các pha lập công của Ferran Torres, Yamal và bàn phản lưới nhà muộn màng của Christos Tzolis. Bàn thắng của Yamal, bàn gỡ hòa thứ 2 của Barca, là điểm nhấn đáng chú ý nhất khi anh nhận bóng từ ngoài vòng cấm, vượt qua một cầu thủ, phối hợp một-hai với Fermin Lopez và sau đó dứt điểm một cách điêu luyện. Tuyển thủ người Tây Ban Nha sau đó di chuyển vào trong và thực hiện một đường chuyền khiến Tzolis phản lưới nhà.

Măc dù vậy, HLV Hansi Flick của Barca cho biết Yamal vẫn đang phải kiểm soát vấn đề thể trạng của mình: “Tôi rất vui vì Lamine đã trở lại đẳng cấp này, nhưng như tôi đã nói, chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao - chúng ta cũng không biết điều gì sẽ xảy ra vào Chủ nhật tới. Điều quan trọng là cậu ấy phải kiểm soát được tình hình hiện tại vì mọi thứ không hề dễ dàng. Cậu ấy phải tập trung vào những gì mình phải làm, cách mình phải tập luyện và cả việc điều trị nữa. Nếu cậu ấy xử lý đúng cách, hy vọng là nó sẽ qua đi, nhưng với tình hình hiện tại thì không dễ để nói khi nào”.

Bàn thắng của Yamal đã được so sánh với huyền thoại của Barca và tiền đạo hiện tại của Inter Miami, Lionel Messi. Nhưng anh một lần nữa muốn hạ thấp giá trị của nó: “Tôi không thể so sánh mình với Messi. Anh ấy đã ghi hàng ngàn bàn thắng như vậy. Tôi phải tự tìm đường đi riêng và hy vọng sẽ ghi được nhiều bàn thắng như vậy hơn nữa. Tôi cố gắng làm tốt nhất có thể. Pha di chuyển diễn ra rất nhanh và Fermin đã đưa bóng đến chân tôi bằng một cú hất bóng đẹp mắt. Tôi đã kiểm soát và kết thúc nó”.

Lần thứ 2 trong 2 tuần, sau khi bị các cổ động viên Real Madrid huýt sáo tại Santiago Bernabeu, Yamal đã bị các cổ động viên tại Bỉ la ó và đón tiếp một cách thù địch. “Tôi không nghĩ việc họ huýt sáo tôi mà không phải ai khác chỉ là sự là ngẫu nhiên”, Yamal nói. “Nếu họ huýt sáo tôi, đó là vì tôi đang làm tốt nhiệm vụ của mình trên sân. Tôi không phải lo lắng về điều đó”.

Trận hòa của Barca tại Brugge khiến họ tụt xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Champions League, với 7 điểm sau 4 trận, trong khi vẫn đứng thứ 2 tại La Liga - kém Real Madrid đến 5 điểm trước chuyến làm khách đến Celta Vigo vào Chủ nhật.

THANH TUẤN