Không phải Greenwood, Aubameyang mới đang là tiền đạo chủ lực tại Marseille

Aubameyang ăn mừng bàn thắng cùng Greenwood vào lưới Paris FC ở vòng 2 Ligue 1 2025/26. Ảnh: Getty Images

Pierre-Emerick Aubameyang chỉ mất đến trận đấu thứ hai để có cho mình cú đúp trong màu áo Olympique Marseille, lần trở về đội bóng phố cảng nước Pháp sau một năm chuyển sang Al-Qadsiah tại Ả Rập Xê Út. Ở tuổi 36, ngôi sao kỳ cựu của bóng đá Gabon không có dấu hiệu suy giảm thể chất lẫn phong độ.

Cách đây hai năm trong "nhiệm kỳ" đầu tại Marseille, Aubameyang khi đó là tiền đạo chủ lực đã ghi đến 30 bàn sau 51 trận đấu cho đội chủ sân Velodrome. Sau đó chuyển sang Saudi Pro League, cựu ngôi sao Arsenal, Barcelona và Chelsea vẫn thong dong ghi được 21 bàn sau 36 trận cho Al-Qadsiah. Trở về Marseille mùa này với vị thế khác, nhận đãi ngộ thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục hai năm trước, song Aubameyang có thể vẫn tiếp tục giữ ấn tiên phong trên hàng tấn công Les Phoceens. Hiệu ứng khi vào sân ở trận thua Rennes và cú đúp phá lưới Paris FC, giá trị từ Auba vẫn đảm bảo cho nhiệm vụ đó.

"Không phải Mason Greenwood mà Aubameyang mới đang là chân sút chủ lực của Marseille. Auba là tiền đạo thuần túy đủ khả năng thi đấu trong vai trò cao nhất, điều này tạo ra không gian thi đấu cho những cầu thủ tấn công trẻ khác như Greenwood hay Amine Gouiri phía sau. Auba có thừa kinh nghiệm để chịu đựng sức ép ghi bàn, và có thừa độ tinh quái để đương đầu các hậu vệ trẻ khỏe hơn. Như cách anh ấy tạo ra quả phạt đền để Greenwood mở tỷ số trận Paris FC." - bình luận về Aubameyang từ đài RMC Sport sau chiến thắng Paris FC ở vòng 2 Ligue 1 2025/26. Kết quả tạo ra cú hích tinh thần trong thời điểm khó khăn nơi phòng thay đồ Velodrome, khi nội bộ có nghi vấn chia rẽ từ vụ việc Adrien Rabiot sau thất bại ngày ra quân tại Rennes.

Với đẳng cấp đã duy trì suốt nhiều năm qua, có lẽ với Aubameyang, người hâm mộ Marseille không thể đòi hỏi gì hơn. Có chăng chỉ là mong đợi anh sẽ tránh phải được những chấn thương, điều bất lợi với bất cứ cầu thủ cao tuổi. Còn về vai trò và tầm quan trọng của Aubameyang tại Marseille thì HLV trưởng Roberto De Zerbi đã nhấn mạnh ngay từ khi ký hợp đồng lần hai với cầu thủ người Gabon: "Auba trở về Marseille không phải để dự bị. Trong trạng thái sung mãn nhất, cậu ấy là lựa chọn số một!"

QUANG ANH