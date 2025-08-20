Hỗn loạn tại Olympique Marseille: Ẩu đả nội bộ và trụ cột bị rao bán

Sau trận thua Rennes, Adrien Rabiot và Jonathan Rowe xảy ra xô xát nghiêm trọng đến mức giờ đây, cả hai sẽ không còn tương lai tại Olympique Marseille.

Adrien Rabiot và Jonathan Rowe sẽ sớm rời Marseille sau vụ ẩu đả. Ảnh: Maxppp

Chỉ mười ngày trước, Olympique Marseille đã thắng giao hữu đầy hứa hẹn trước Aston Villa với tỷ số 3-1 tại Stade Velodrome trước sự lạc quan và ngưỡng mộ của đám đông cổ động viên nhà đang háo hức chờ đợi mùa bóng mới. Adrien Rabiot khi ấy đã nói về "một mùa giải tuyệt vời sắp tới " và sự đoàn kết của đội bóng, trong khi Jonathan Rowe được ca ngợi là cầu thủ chủ lực mới. Nhưng chỉ trong vòng bốn ngày, mọi chuyện đã sụp đổ khi cả hai cầu thủ này đang chờ ngày... chia tay đội bóng.

Chuyện bắt đầu từ một cuộc trao đổi căng thẳng trong phòng thay đồ Marseille sau thất bại Rennes. Trận mở màn mùa giải 2025/26 của Marseille khó có thể kết thúc theo cách đáng thất vọng hơn. Mặc dù kiểm soát bóng áp đảo tại Roazhon Park nhờ thi đấu hơn người, họ lại bị đánh bại bởi bàn thắng ở phút bù giờ của Ludovic Blas, qua đó để thua 1-0.

Sự thất vọng tràn ngập ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Các nhà báo đang chờ đợi ở khu vực hỗn hợp của sân Roazhon Park thì một tiếng ồn ào vang lên từ phòng thay đồ đội khách và tiếng phiên dịch của Roberto De Zerbi vọng qua các bức tường: "Các đội khác đánh bại chúng tôi trên sân, vậy mà chúng tôi lại vào đây và đấu đá lẫn nhau. Bạn biết điều đó nghĩa là gì không? Chúng tôi chỉ thấy một lũ nhút nhát. Ở Marseille, chúng tôi cần những người đàn ông."

Tờ La Provence sau đó đưa tin Jonathan Rowe bị cáo buộc đã tát tuyển thủ Pháp Adrien Rabiot sau khi bất bình với những chỉ trích từ đàn anh. Tình hình được cho là đã trở nên căng thẳng trước khi HLV De Zerbi cùng các trợ lý của ông và Giám đốc thể thao Medhi Benatia can thiệp. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Darryl Bakola thậm chí còn ngất đi trước cuộc ẩu đả.

Với việc các nhà báo bên ngoài khu vực hỗn hợp nghe được những lời qua tiếng lại, hậu quả không thể nào ngăn chặn. Trong vòng 48 giờ, cả hai cầu thủ đều bị loại khỏi buổi tập của đội một. Đến thứ Hai, cuộc khủng hoảng càng trở nên trầm trọng hơn. Theo hãng tin RTL, HLV De Zerbi đã thông báo với ban lãnh đạo rằng ông không còn muốn Rabiot trong kế hoạch của mình nữa. Huấn luyện viên người Italia cho rằng Rabiot "không còn xứng đáng với tập thể và thiếu thái độ cần thiết" so với mùa giải trước, khi cầu thủ 30 tuổi này là một trong những ngôi sao xuất sắc nhất của Les Phoceens.

Rabiot là một trong những ngôi sao xuất sắc nhất của Les Phoceens mùa giải trước. Ảnh: REUTERS

Về phía Rabiot, mẹ và cũng là người đại diện của anh, bà Veronique Rabiot, tiết lộ đã được thông báo về án kỷ luật của anh vào ngày 18 tháng 8 và phàn nàn với Giám đốc thể thao Mehdi Benatia rằng đôi bên đã không liên lạc thường xuyên. Đến sáng thứ Ba, câu lạc bộ đã nói rõ lập trường với luật sư của Rabiot: De Zerbi, Benatia, và Chủ tịch câu lạc bộ Pablo Longoria muốn anh rời khỏi đội bóng.

Vào buổi tối cùng ngày, Olympique Marseille đã thông cáo báo chí rằng quyết định đưa Jonathan Rowe và Adrien Rabiot vào danh sách chuyển nhượng của câu lạc bộ "do hành vi không thể chấp nhận được trong phòng thay đồ sau trận đấu với Stade Rennes, sau khi tham khảo ý kiến của ban huấn luyện về vấn đề tuân thủ theo quy tắc ứng xử nội bộ của câu lạc bộ."

Và giờ đây, thị trường chuyển nhượng tại Marseille lại đã sục sôi theo hướng không ai mong muốn. AC Milan và Juventus đều đang theo dõi sát sao tình hình của Rabiot. Trong khi đó, sự quan tâm dành cho Rowe đã đến từ một đội bóng Serie A khác là Bologna, cũng như tân binh Ngoại hạng Anh Sunderland. Mất đi Rabiot và Rowe sẽ là tổn thất cho Marseille trong mùa giải họ trở lại Champions League. Và ở chiều ngược lại, chắc chắn Marseille sẽ phải tìm phương án thay thế hai cầu thủ này từ giờ đến tháng 9, điều không dễ dàng giải quyết.

Marseille giờ sẽ đối đầu với đội bóng mới thăng hạng Paris FC vào thứ Bảy này tại sân vận động Velodrome. Đội bóng của HLV De Zerbi trải qua khủng hoảng ngay đầu mùa giải, điều được cho là vẫn còn may mắn ít nhiều. Nhưng hoàn cảnh u ám tại Marseille chắc chắn ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình chuẩn bị cho trận cầu được dự báo khó khăn này.

Tin liên quan Greenwood mờ nhạt, Marseille thua trận mở màn mùa giải trước Rennes

QUANG ANH