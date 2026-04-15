Không khí World Cup 2026 nóng dần

Khi những giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh ngày càng trở thành "món hàng xa xỉ" đối với các đài truyền hình khu vực, việc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sớm công bố sở hữu thành công bản quyền phát sóng toàn diện World Cup 2026 là một tín hiệu đầy tích cực, khẳng định tiềm lực của đài truyền hình quốc gia.

Theo thông báo, VTV nắm giữ hệ thống quyền truyền thông đầy đủ, gồm truyền hình, phát thanh, internet, thiết bị di động và quyền trình chiếu công cộng. Tại Việt Nam, toàn bộ 104 trận đấu, cùng lễ khai mạc, bế mạc và các chương trình tổng hợp sẽ được phát sóng trực tiếp trên hệ thống kênh của đài. Khán giả có thể xem qua các hạ tầng truyền hình phổ biến như mặt đất, cáp, vệ tinh hoặc IPTV.

VTV giới thiệu chương trình phát sóng chính thức World Cup 2026

World Cup 2026 có quy mô lớn nhất lịch sử, với 48 đội tuyển và 104 trận đấu, diễn ra tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, từ ngày 10-6 đến 20-7. Theo FIFA, đã có khoảng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền phát sóng sự kiện này. Tuy nhiên, ở Đông Nam Á, chưa đài nào ở Thái Lan và Malaysia công bố có bản quyền. Thái Lan vẫn loay hoay vì cơ quan quản lý bỏ quy định phát sóng miễn phí, còn Malaysia bị "choáng" với mức giá lên tới gần 50 triệu USD.

Việc VTV sớm chốt được bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2026 là một tín hiệu mừng. Khi thị trường đủ trưởng thành, quyền lợi người xem được đặt đúng vị trí, và cơ chế xã hội hóa được vận hành thực chất, thì những “cuộc chơi lớn” hoàn toàn có thể được giải quyết theo cách chủ động, thay vì chạy đua trong thế bị động như nhiều kỳ trước. Là đài truyền hình quốc gia, VTV sở hữu độ phủ sóng gần như tuyệt đối, từ hạ tầng phát sóng truyền thống đến các nền tảng số. Đây là yếu tố mà không một đơn vị tư nhân nào tại Việt Nam có thể so sánh. Điểm đáng chú ý hơn cả trong thương vụ lần này là sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn. Không đơn thuần là phát sóng đổi quảng cáo, mà là một cái bắt tay có tính toán khi lợi ích thương mại gắn chặt với lợi ích cộng đồng. Qua đó cũng thấy tiềm lực và sự cần thiết của công tác xã hội hóa.

Thực tế, việc các doanh nghiệp tư nhân tham gia hỗ trợ VTV mua bản quyền những giải đấu bóng đá lớn không phải lần đầu. Tại World Cup 2018, Vingroup từng tài trợ VTV khoảng 5 triệu USD để mua bản quyền. Đến kỳ World Cup 2022, Vingroup cùng T&T Group và một số ngân hàng thương mại đã cùng hỗ trợ VTV chốt hợp đồng bản quyền trị giá khoảng 15 triệu USD.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng, thành công với World Cup 2026 không phải là "công thức chung" có thể áp dụng cho mọi giải đấu. Các giải vô địch quốc gia hàng đầu như Premier League hay Champions League có cơ chế bản quyền, phân khúc khán giả và chiến lược khai thác thương mại hoàn toàn khác. Mức giá và yêu cầu từ các tổ chức bản quyền thể thao châu Âu thường cao hơn rất nhiều so với FIFA World Cup, cùng với những ràng buộc về thời điểm phát sóng.

Ngoài ra, không thế không nhắc đến tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường số. Việc VTV và các đối tác cam kết kiểm soát và hạn chế triệt để tình trạng xâm phạm bản quyền từ các web lậu chính là "điểm cộng" lớn giúp các nhà đài Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trong các cuộc thương thảo quốc tế.

ĐĂNG LINH