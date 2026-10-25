Không dự ASIAD 20, golfer Lê Chúc An tái xuất tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Đương kim vô địch quốc gia Lê Chúc An sẽ là 1 trong những gương mặt được đăng ký dự môn golf Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thi đấu ở TPHCM.

Golfer Lê Chúc An được đăng ký tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: VGA

Lê Chúc An có tên trong Đội tuyển golf Việt Nam dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) mới đây nhưng nữ golf thủ đã rút lui không thi đấu chính thức tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Theo tìm hiểu của SGGP, Lê Chúc An đã được đăng ký trong thành phần đoàn thể thao Hà Nội dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nếu không có gì thay đổi, golfer này có mặt tại TPHCM trong tháng 11. Lê Chúc An hiện giữ kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch nữ tại Giải golf vô địch quốc gia từ năm 2023 tới 2025.

Tháng 12 năm ngoái tại Thái Lan, Lê Chúc An lập cột mốc giành HCĐ cá nhân nữ tại SEA Games 33-2025. Lần đầu tiên, golf nữ Việt Nam có tuyển thủ đạt huy chương tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Hiện tại, Lê Chúc An đang học tập, thi đấu golf tại hệ thống thể thao Đại học ở Mỹ trong màu áo đội golf Đại học Tennessee. Do vậy, cô phải phân bổ thời gian phù hợp để thi đấu giải ở Việt Nam.

Chúc An cùng đội Đại học Tennessee vừa giành vị trí số 1 kết quả đồng đội Giải golf Mercedes Benz Intercollegiate 2026 dành cho các đội golf nữ. Trong giải, Chúc An đứng hạng T19 cá nhân, tổng điểm +1.

Môn golf tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 thi đấu từ 23 tới 28-11 trên sân Vinpearl Golf Léman (TPHCM). Kết quả thi đấu sẽ đồng thời tính cho Giải vô địch golf quốc gia 2026. Ban tổ chức đưa vào thi đấu 4 bộ huy chương gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 4 VĐV nam và 3 VĐV nữ.

Nội dung cá nhân áp dụng thể thức đấu gậy, không tính điểm chấp, qua 3 vòng với tổng cộng 54 hố. Golfer có tổng số gậy thấp nhất giành HCV. Ban tổ chức có thể hủy kết quả một hoặc nhiều vòng nếu điều kiện thời tiết, sân đấu không bảo đảm.

Tại nội dung đồng đội, các đội thi đấu đối kháng loại trực tiếp, gồm 3 trận đơn nam hoặc 2 trận đơn nữ. Mỗi trận thắng được 1 điểm, hòa 0,5 điểm và thua không có điểm.

Nội dung nam môn golf Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ vắng mặt Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng nhưng đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Tuấn Anh có tham gia thi đấu.

MINH CHIẾN