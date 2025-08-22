Khởi tranh Serie A 2025-2026: Napoli và thách thức từ… chính bản thân mình

Như một thói quen, có rất nhiều sự chờ đợi về những bất ngờ khi mùa giải bóng đá Italy khởi tranh vào cuối tuần này. Napoli bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu tại giải vô địch quốc gia được xem là khó lường nhất trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Serie A đã trở thành giải đấu khó lường nhất trong số 5 giải vô địch quốc gia lớn nhất châu Âu khi chứng kiến bốn nhà vô địch khác nhau trong sáu mùa giải gần nhất. Để so sánh, chỉ có Man.City hoặc Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh trong tám mùa giải gần nhất. Tây Ban Nha chủ yếu là cuộc đua song mã giữa Real Madrid và Barcelona. Bayern Munich đã giành 12 trong số 13 chức vô địch Bundesliga gần nhất. Paris Saint-Germain cũng gần như thống trị đỉnh cao bóng đá Pháp.

Thêm vào đó, mùa giải trước đánh dấu lần thứ hai trong bốn năm, cuộc đua vô địch phải kéo dài đến vòng đấu cuối cùng. Ở mùa giải trước, Napoli chỉ vượt qua Inter Milan một điểm trong một cuộc đua sít sao, đến mức có khả năng phải đá play-off để xác định danh hiệu - một luật vẫn được áp dụng cho mùa giải này nếu hai đội kết thúc bằng điểm nhau. Vì vậy, mặc dù Napoli được đánh giá cao khả năng bảo vệ chức vô địch mùa này, nhưng vẫn có một số đối thủ đáng gờm như Inter Milan, AC Milan, Juventus, Roma và Atalanta sẵn sàng tạo nên cuộc lật đổ.

De Bruyne thúc đẩy cơ hội bảo vệ danh hiệu của Napoli

Khi Napoli vô địch năm 2023, họ đã kết thúc mùa giải tiếp theo với vị trí thứ 10 đầy thất vọng. HLV Antonio Conte, người được bổ nhiệm sau thất bại thảm hại ở mùa giải 2023-2024, khó có thể cho phép một sự thất vọng tương tự xảy ra khi ông bắt đầu mùa giải thứ hai dẫn dắt câu lạc bộ phía Nam.

Sự xuất hiện của Kevin De Bruyne từ Man.City có thể tạo nên một trong những hàng tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu, cùng với Scott McTominay - cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải vừa qua - và thiên tài chuyền bóng Stanislav Lobotka. Tuy nhiên, đã có những lo ngại khi câu lạc bộ này thông báo trong tuần này rằng tiền đạo Romelu Lukaku có thể phải phẫu thuật cơ đùi trái bị chấn thương.

Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric chuyển đến AC Milan là một điểm nhấn đáng chú ý.

Trong khi đó, Inter Milan đang ở vào vị trí thật sự khó dự đoán. Nerazzurri mùa giải vừa qua chứng kiến ​​khả năng giành ‘cú ăn ba’ tan vỡ một cách đau đớn, đặc biệt là thất bại 0-5 trước PSG trong trận chung kết Champions League. Giờ đây, họ được dẫn dắt bởi một tân HLV ít kinh nghiệm đỉnh cao như Cristian Chivu. Lautaro Martinez và Marcus Thuram vẫn là một trong những cặp tiền đạo xuất sắc nhất Serie A, nhưng băng ghế dự bị của Inter Milan hiện được đánh giá rất mỏng.

Tiền vệ kỳ cựu Luka Modric chuyển đến AC Milan - câu lạc bộ mà anh hâm mộ từ khi còn nhỏ - sau 13 mùa giải tại Real Madrid, là một điểm nhấn đáng chú ý. Dù đã ở tuổi 39, Quả bóng Vàng người Croatia tuyên bố anh muốn đóng góp nhiều cho Milan - đội kết thúc ở vị trí thứ tám mùa giải trước. “Milan không thể hài lòng với mức trung bình”, Modric nói. “Họ cần phải có những mục tiêu lớn nhất có thể, để giành chức vô địch, để cạnh tranh với những đội bóng hàng đầu thế giới. Và đó là lý do tại sao tôi ở đây”.

Juventus đang rất hài lòng với Jonathan David, tiền đạo tân binh người Canada đã gây ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải sau khi ký hợp đồng 5 năm. “Nếu cậu ấy có bóng, cậu ấy sẽ ghi bàn”, HLV Igor Tudor nói. Ấn tượng đầu tiên về chàng trai 25 tuổi này thậm chí đã khiến Juve đưa tiền đạo Dusan Vlahovic ra thị trường chuyển nhượng…

Napoli là một trong 4 trận đấu mở màn mùa giải vào thứ Bảy, với chuyến làm khách đến sân tân binh Sassuolo. Trong khi Genoa gặp Lecce; Milan gặp Cremonese; và Roma gặp Bologna. Vào Chủ nhật sẽ là: Cagliari gặp Fiorentina; Como gặp Lazio; Atalanta gặp Pisa; và Juventus gặp Parma. Vào thứ Hai, các trận đấu sẽ diễn ra gồm Udinese gặp Hellas Verona; và Inter gặp Torino.

PHI SƠN